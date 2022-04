Hay un dicho popular que reza: "Para el amor no hay edad". Es este el caso de una pareja estadounidense que decidió apostar por su amor sin importar los 37 años de diferencia que se llevan.

Quran McCain, de 24 años, conoció a Cheryl McGregor, de 61. Están en una relación hace dos años, todo comenzó en el 2020, el comienzo de la pandemia. Actualmente, se encuentran casados, planeando su futuro e intentando naturalizar su relación a través de sus cuentas de Instagram y TikTok.

La pareja estadounidense están en una relación desde el 2020.

"Cuando se trata de estar solo con una persona, no lo veo como un problema", dijo. McCain, quien además afirmó que perdió su virginidad con esta mujer. "Personalmente, no creo que el sexo sea algo que debas compartir con cualquiera, sin faltarle el respeto a las personas que lo hacen, pero eso no es para mí", manifestó el chico.

Según Cheryl, es "un ritual sagrado" que no se puede compartir con cualquier persona, es decir, debe ser "alguien especial". A su vez, el joven declaró que ella "es rara" y le enseñó mucho "sobre sexo y a estar abierto a cosas nuevas".

El joven afirma que tienen una conexión muy especial.

El día que tuvieron que contar a su entorno, hubo algunos problemas. Cheryl tiene apenas 6 años más que la abuela de McCain, y 8 más que su abuelo. La hija de ella tiene 27 años, edades que generaron críticas a la pareja por parte de sus amigos y familiares.

La realidad es que “nadie aceptaba la relación, todos pensaban que estábamos bromeando o pensaban que eran todos juegos". Incluso, algunos de los siete hijos de Cheryl se pusieron en contra de la relación, ya que "estaba saliendo con un hombre negro más joven. Ella estaba muy herida. Le dolió porque los crio para que no fueran así”, recordó el chico.

.

Más allá de las opiniones de sus hijos, la mujer apostó por su amor. Ella contó que no podría estar con alguien más joven que no sea McCain. "Él es muy emocional y eso es algo con lo que nunca conviví. Mis parejas anteriores parecían siempre enojadas", contó ella.

Por su parte, el joven declaró que "la vida es corta, así que no creo que debas perder el tiempo tratando de tener experiencias cuando hayas conocido a la persona que amas. Siento que tengo suficiente experiencia para saber lo que quiero".

¿Cómo se conoció la pareja estadounidense?

Resulta que el hombre estaba trabajando en el restaurante de comida Dairy Queen en 2012, en Rome, Georgia, Estados Unidos, cuando el hijo de Cheryl era el gerente del negocio. Por eso, la mujer siempre iba al lugar a saludar a la gente de allí.

En ese momento, McCain tenía apenas 14 años de edad, por lo que nunca había pasado nada con la madre de su jefe, ya que él era menor. Un poco después, el chico renunció a su trabajo y perdió todo tipo de contacto con la gente de ese entorno.

McCain tenía 14 años cuando conoció a su actual esposa.

En noviembre del 2020, Cheryl era cajera en un negocio al que Quran presenció. Desde ese día, no se separaron y comenzaron un vínculo afectivo. “Nos conectamos a un nivel espiritual. No importa la situación o el momento, solo tenemos una vibración que se conecta cada vez que estamos juntos”, sostuvo él.

En su primera cita, el hombre fue muy directo con respecto a lo que quería con ella. "Le dije que sentía que estaba captando sentimientos. Ella dijo que también lo había hecho, pero que no pensó que deberíamos cruzar esa línea porque los amigos no siempre siguen siendo amigos cuando salen".

Ahora están más juntos que nunca y disfrutan de su relación amorosa y de su vida sexual. "Nuestro sexo es genial", afirmó el chico.