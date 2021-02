La estrella de cine infantil Mara Wilson reveló la incómoda situación que vivió al conocer la popularidad, tras filmar la película " Matilda", que fue éxito de taquilla en 1996.

Por entonces, la actriz tenía sólo nueve años. Hoy, con 33 y a casi un cuarto de siglo de aquella producción, contó la manera en que se sintió acosada sexualmente y lo que sintió cuando descubrió que su imagen de niña era utilizada en sitios de pornografía virtual.

"Fue lindo cuando los niños de 10 años me enviaron cartas diciendo que estaban enamorados de mí. No fue cuando lo hicieron los hombres de 50 años. Incluso antes de que cumpliera 12 años, había imágenes mías en sitios web de fetichismo de pies y con photoshop en pornografía infantil, me sentí avergonzada", recordó.

Sus opiniones fueron publicadas en el New York Times, en una columna donde reflexionó sobre el lado B de la fama para las nenas y nenes que triunfaron en Hollywood, a partir del documental "Framing Britney Spears", que cuenta los altibajos en la popularidad de la cantante pop. "Afortunadamente, la gente se está dando cuenta de lo que le hicimos a Britney y comienza a disculparse con ella", expresó Wilson.

"Yo sufrí en manos de los medios y del público. Actué en películas familiares y nunca aparecí con nada más sexy que un vestido escolar hasta la rodilla. Sin embargo, desde que tenía seis años, en las entrevistas me preguntaban: '¿Tienes novio?. Los reporteros me preguntaron quién pensaba que era el actor más sexy y sobre el arresto de Hugh Grant por solicitar una prostituta", recordó.

Además de "Matilda", en donde encarnaba a una niña con una inteligencia muy particular, Wilson se desempeñó en comedias como "Mrs. Doubtfire" y "Milagro en la calle 34". Sin embargo, en los últimos años viró hacia el rol de guionista. "Actuar en películas no es muy divertido. No permite mucho la libertad creativa", indicó.