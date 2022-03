"No quería que sucediera así", aseguró la joven de 24 años acusada de conducir el vehículo desde el que le dispararon al ex Puma Federico Martín Aramburu a la salida de un bar céntrico de París. Está detenida desde el sábado y declaró ante el juez de la causa. Los otros dos sospechosos, uno de ellos un ex militar y militante de extrema derecha, fueron arrestados en las últimas horas.

La imputada por "complicidad en el asesinato", por la que le dictaron prisión preventiva, es una estudiante de tercer año de nutrición y aseguró que conoce desde hace cinco años a Loïk Le Priol, detenido este martes en Hungría, en un paso fronterizo con Ucrania, y considerado el autor del crimen de Aramburu.

.

Para los investigadores, la mujer era quien manejaba el vehículo desde el cual mataron a tiros al ex rugbier. “Les dije a los muchachos que se fueran. No quería que sucediera así. Actué por instinto y por amor”, aseguró la mujer entre lágrimas al juez, consignaron medios franceses.

Si bien reconoció que estuvo presente en el bar donde ocurrió el crimen, negó estar involucrada: “Les dije a los muchachos que no pelearan. Estoy tan enojada y triste por la víctima“. De acuerdo a las fuentes policiales, ella no quiso entregar los códigos de acceso a su celular y su material informático.

Federico Martín Aramburu fue asesinado a la salida de un bar de París (Archivo).

Aramburu recibió cinco disparos tras un altercado en el bar Le Mabillon del turístico barrio de Saint-Germain-des-Près, en el centro de París.

Le Priol, detenido cerca de la frontera con Ucrania, pertenece a movimientos de ultraderecha y tenía antecedentes por "violencia agravada"; mientras que el otro sospechoso, arrestado este miércoles, fue localizado en el departamento de Sarthe, en el oeste del país.

.

Aramburu vivía en la sureña localidad francesa de Biarritz, trabajaba en una empresa de turismo y estaba en la capital francesa con el objetivo de presenciar el cotejo que jugaron Francia e Inglaterra en la definición del certamen Seis Naciones en el Stade de France el último domingo.

El ex deportista argentino jugó con Los Pumas en el Mundial de Francia 2007, marcó un try en el cotejo ante los locales por el tercer puesto, y jugó una final de Copa de Europa con Biarritz.