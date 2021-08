El histórico baterista de The Rolling Stones, Charlie Watts, no participará de la gira que el grupo realizará desde septiembre por Estados Unidos a raíz de una intervención médica de la que no se brindaron mayores precisiones.



Así se informó a través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales del grupo, en donde un portavoz del músico detalló que el "procedimiento médico ha sido exitoso" y que los profesionales le recomendaron "descansar" para su recuperación, por lo que será imposible que pueda sumarse a los ensayos previstos para las próximas semanas de cara a la gira.

.

El texto ny contiene un breve textual del propio baterista en donde lamenta no poder estar y aclara que prefirió esta alternativa a la posibilidad de que los fans " se decepcionaran nuevamente" por una cancelación, luego de tantos meses de espera por las restricciones sanitarias., comentó resignado el músico de 80 años.

.

En el párrafo siguiente, Watts anunció que le propuso al baterista, un viejo colaborador del grupo, que lo suplante en las presentaciones en Estados Unidos." Es un honor y un privilegio", manifestó en el mismo comunicado Jordan, reconocido por su labor en la banda solista dey aclaró: "Nadie estará tan feliz como yo de dejar mi lugar en la batería tan pronto como Charlie me diga que ya está bien como para hacerlo".

Watts no se perdió un concierto desde que se unió en enero de 1963. Es el único miembro, además de Mick Jagger y Keith Richards, que aparece en todos los discos de estudio.