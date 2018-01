La pareja volcó el auto cuando se dirigía a almorzar a Neuquén.

La turista chilena de 82 años encontrada junto a su marido muerto cinco días después de haberse accidentado se encuentra en coma inducido, según informó este martes la clínica de Bariloche donde está internada.



Paula Aresti Astica iba con su marido, Julián León Parro, de 83 años, cuando volcaron el auto en el que viajaban, cerca del paso Cardenal Samoré.



"Ingresó consciente pero debimos sedarla para darle la asistencia respiratoria artificial, cuando esté estabilizada podremos establecer un diagnóstico más preciso y ver si puede ser trasladada o no", señaló el director del sanatorio San Carlos, Mariano Trevisán, en una conferencia de prensa, donde informó también que sus familiares ya llegaron a Bariloche.



La pareja estaba en el hotel Termas de Puyehue, en el sur de Chile, a 20 kilómetros de la frontera. El miércoles pasado había viajado a Villa La Angostura, para pasear y almorzar en la localidad del sur neuquino, pero nunca regresó al alojamiento, lo que desató la alarma del personal del hotel y familiares del matrimonio.



Luego de las primeras investigaciones realizadas por la policía de Villa La Angostura y personal migratorio y aduanero, autoridades de Chile dispusieron un helicóptero para buscar a la pareja perdida y recién el lunes por la tarde lograron encontrar el vehículo volcado en un barranco junto a la laguna Totoral, a 25 metros de la ruta internacional y a 2 kilómetros del puesto fronterizo argentino.



Como el auto Mercedes Benz estaba en la espesa vegetación del lugar y cubierto por ramas, los rescatistas que los buscaban por tierra no pudieron encontrarlos. Al llegar los efectivos de Gendarmería Nacional y bomberos voluntarios descubrieron que el hombre estaba muerto, mientras que la mujer se encontraba muy débil pero consciente.



El mismo helicóptero que la encontró la trasladó a Bariloche, donde fue internada en la sala de terapia intensiva del sanatorio San Carlos.



El cardiólogo Mariano Trevisán informó que la mujer no sufrió golpes traumáticos ni fracturas importantes, pero sí un grave cuadro de deshidratación profunda, hipotermia e insuficiencia renal, y la llevaron a un coma inducido para conectarla a un respirador y estabilizarla.



En la clínica la acompañan sus dos hijos, en tanto otro familiar permanece en Villa La Angostura, para recibir el cuerpo del marido y trasladarlo a Chile.