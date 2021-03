Siete cachorros de lobos fueron grabados mientras practicaban sus aullidos en una carretera de EE.UU. El video se viralizó en las redes sociales y ahora esta inusual escena de los animalitos es furor en plataformas digitales como Youtube y Rumble.

Un hombre conducía por una carretera de Estados Unidos cuando se detuvo por que enfrente suyo ocurría una escena muy poco usual y majestuosa. Esta persona tomó decidió registrar todo lo que veía con su telefono y ahora su filmación es un éxito.

.

El video muestra a siete cachorros de lobo aullando junto al auto del hombre que grabó el video. En un momento de la grabación, algunos integrantes de la manada lo miran fijamente pero luego continúan su camino hacía unas montañas.

“Estos adorables cachorros de lobo se detuvieron junto a un vehículo estacionado en las montañas para demostrar sus habilidades aulladoras, y nos alegra que todo esté grabado en video. ¡Qué adorable!”, fueron algunos de los comentarios que recibió el popular clip.

Varios usuarios afirmaron que esta filmación sucedió en Colorado, Estados Unidos. Pero al poco tiempo el sitio Out There Colorado, informó que ese clip no ocurrió allí, ya que el Estado "no tiene una manada de lobos registrada".