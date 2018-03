Se sumaron nuevas evidencias al caso de la escort venezolana, Kenni Mireya Finol, quien fuera hallada sin vida frente a una escuela en Ecatepec, estado de México, en el mes de febrero. Según las pericias, su cuerpo tenía signos de haber sido golpeado, vejado y quemado con ácido en el rostro.



Ahora, se dieron a conocer unos videos grabados por ella misma cuatro meses antes dan pistas de la identidad de su asesino.



Las imágenes, filmadas en octubre del año pasado ahora son difundidas y muestran a Kenni con la cara llena de moretones y un brazo roto, mientras relata que le habían tenido que dar puntos en la cabeza y señala como responsable a Brayan Mauricio González, alias El Pozole, un presunto sicario con el que había tenido una relación amorosa hasta el mes de septiembre.



Finol denunció en su grabación que El Pozole era un criminal que "mata por hobby, ni porque le paguen". "Viví con él y varias veces mató por nada en mi cara", dijo entonces.



En uno de los videos la mujer deja una estremecedora petición a su ex pareja para que le dé tiempo para poder irse de México. "Mírame, estoy demasiado inflamada. Espérame un poquito para que se me pase... no me puedo mover", ruega la joven tras haber sido salvajemente golpeada.



González también sería responsable de la muerte de otras escorts, entre ellas la modelo que fue Chica Crónica en 2016, Karen Ailen Grodznisk, asesinada en diciembre.



Esto decía la modelo asesinada

#PorSiNoLoViste La escort venezolana "Kenni Mireya Finol", cuatro meses antes de su #asesinato grabó videos y audios en los que señalaba a "El Pozole" o "El Brayan" como la persona que la amenazaba de muerte. pic.twitter.com/FoecoKW859 — CUBONoticiasMX (@CUBONoticiasMX) 21 de marzo de 2018