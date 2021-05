Samantha Cristoforetti será la primera mujer astronauta europea en asumir el mando de la Estación Espacial Internacional (ISS), durante su misión prevista en 2022, anunció el viernes la Agencia Espacial Europea (ESA) en un comunicado.



La italiana de 44 años, y expiloto de caza, viajará a la ISS junto a los astronautas de la NASA Kjell Lindgren y Bob Hines.



En tanto, será la segunda vez que viaja a la ISS, después de una primera estancia de 199 días en órbita, entre 2014 y 2015, un récord para una mujer en misión espacial, consignó la agencia de noticias AFP.



Así las cosas, Cristoforetti será la quinta astronauta de la ESA en estar al mando de la ISS.

.

.

Cabe destacar que además de ser la primera astronauta italiana, Cristoforetti es aviadora, ingeniera y astronauta militar. Nació en Milán en 1977 aunque es oriunda de la región de Trento, en el noreste de Italia, donde se crió.



Cristoforetti estudió en Bolzano y en Trento, para ser admitida luego en 2001 en la Academia Aeronáutica de Pozzuoli (sur de Italia). Se graduó en Ciencias Aeronáuticas en la Universidad Federico II de Nápoles y luego se especializó en Estados Unidos, en la Euro-Nato Joint Jet Pilot Training de Wichita Falls (Texas).



Su carrera como piloto militar la llevó en 2009 a ser la primera mujer italiana seleccionada como astronauta por la ESA, por ser considerada la mejor entre 8.500 candidatos.



Como si esto fuera poco, Cristoforetti es madre de una nena, Kelsey Amal, y habla -además de su italiano materno- alemán, inglés, francés y ruso, el idioma que se usa en las comunicaciones entre la Estación Espacial y el centro de control del cosmódromo de Baikonur.

Antes de Cristoforetti estuvo, también italiano, quien ocupó el cargo durante su última misión, Beyond, convirtiéndose en el primer comandante italiano y el tercero europeo.Según reportó en un comunicado la ESA, la italiana dijo sentirse "honrada" por el nombramiento como comandante de la ISS.Su nombramiento llegó tras la firma de un acuerdo de principio estipulado el pasado 19 de mayo por los socios internacionales de la Estación Espacial (es decir los representantes de la ESA, la NASA y las agencias espaciales de Rusia, Japón y Canadá), en espera de una programación más completa y detallada de las próximas operaciones.En tanto, el lanzamiento de AstroSamantha, como se la conoce popularmente en Italia, se prevé en 2022 con la tripulación de la misión Crew-4 a bordo de la nave Crew Dragon de SpaceX.Según sostuvo la astronauta, a la agencia de noticias ANSA: "Me siento honrada de mi nombramiento en el puesto de comandante y no veo la hora de recurrir a la experiencia que adquirí en el espacio y en la Tierra para dirigir un equipo muy competente en órbita".