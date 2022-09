Las redes sociales son el lugar perfecto para compartir los momentos más especiales de nuestras vidas, como los cumpleaños, nacimientos y, por supuesto, bodas. No es poco común que fotos y videos de las nupcias de internautas alrededor del mundo se vuelvan virales en las redes sociales, cautivando a los usuarios con su ternura. Sin embargo, el video de bodas de una pareja se volvió viral por una razón completamente inesperada.

Fue a través de la red social TikTok donde una usuaria mexicana (@esmeraldarodriguez.13) decidió publicar el video que cuenta la ingeniosa y original broma que le hizo su ahora esposo el día de su boda. Como es tradicional en algunas bodas religiosas, al momento de unirlos frente a dios, el sacerdote les pidió arrodillarse juntos. Fue en ese momento, a segundos de decir el "sí", que los invitados vieron algo que la novia no.

En las suelas del zapato del novio, que al arrodillarse quedaron de cara a los invitados, se puede llegar a leer un mensaje escrito en marcador plateado. La tiktoker y su novio no estaban ni cerca de concretar la unión, en medio de la ceremonia religiosa, cuando el mensaje escrito en los zapatos del novio llamó la atención de los feligreses.

En las imágenes que circulan en la plataforma virtual china, se puede ver que el novio escribió "help me" ("ayúdame" en español) en la suela de sus zapatos, como parte de un mensaje subliminal, dando a entender que lo salvarán antes de casarse. Aunque el breve mensaje podría tener muchos significados, muchos internautas argumentaron que el hombre lo hizo para ver si alguno de los invitados a la boda detendría la celebración, pero nadie acudió en su "ayuda".

"Lo pedía y lástima que nadie lo pudo ayudar", escribió la novia en la descripción de la publicación donde se adjuntó el tiktok viral, ya enterada de la broma que le gastó su ahora marido. Como era de esperarse, el video rápidamente se volvió viral. Tanto es así que, de momento, acumula más de 3,8 millones de visualizaciones, así como más de 122 mil "me gusta" y cientos de comentarios.

"Nadie sabía inglés y nadie lo pudo salvar", "¿Qué culpa tienen los presentes si no saben inglés?", "Yo lo vi de lejos y pensé que les dejo el precio", "Yo no me di cuenta hasta que me enseñaron una foto", "¿Para qué se casa?", "Perdón por reírme" y "Con eso es más que suficiente para que su matrimonio no sea válido", comentaron los internautas al pie del video viral.