Durante cinco días, la familia de Rayan vivió una pesadilla. Los padres del niño marroquí de cinco años, Khaled Oram y Wassima Khersheesh, estaban desesperados por salvar la vida de su hijo que cayó en un pozo de 32 metros de profundidad el martes al mediodía. Se trata de un pozo de agua en construcción.

El pozo estaba cerca a la casa donde vive con sus padres en una aldea próxima a Chauen. La causa unió a todo un país y al mundo entero. Mucha gente se solidarizó con la familia, cadena de oraciones, difusión y muchos hombres socorristas que colaboraron a contrarreloj para salvar la vida de Rayan.

“Es mi pozo, yo estaba reparándolo y Rayan estaba a mi lado. En un momento dado él se cayó y yo no me di cuenta", había contado el padre del nene al medio Le360. Inmediatamente, los padres hicieron los llamados necesarios para que las autoridades sepan del hecho y que alguien los ayude. "Todo el mundo ha hecho lo máximo para que él salga con vida y que yo pueda cogerlo entre mis brazos esta noche".

Luego manifestó que tanto la madre del pequeño como él, estaban "destrozados" y "muy nerviosos" ante el pánico que les tocó vivir.

Después de cinco días, Rayan fue rescatado pero lamentablemente sin vida. Los socorristas hicieron todo lo que estuvo a su alcance para intentar salvar la vida del niño que tenía a la familia angustiada, a muchas personas participando en cadenas de oración y a medios de comunicación de todo el mundo transmitiendo en vivo.

El niño Rayan.

"Agradezco a todas las personas movilizadas y a aquellas que nos apoyan en Marruecos y otros lugares", había declarado el padre unos días antes.

La última etapa del rescate tuvo que hacerse manualmente y “con gran prudencia, para evitar vibraciones que puedan provocar un desmoronamiento”, dijeron las autoridades de Ighran.

Cuando sacaron al niño del pozo lo subieron rápidamente a la ambulancia e iban camino al hospital donde lo esperaban sus padres. Unos minutos después de estar en el móvil camino al hospital, el palacio real confirmó la muerte del pequeño a través de un comunicado: "Tras el trágico accidente que costó la vida al niño Rayan Oram, Su Majestad el rey Mohamed VI llamó a los padres del difunto, fallecido tras caer a un pozo”.

Rayan falleció después de 5 días de haber quedado atrapado en un pozo (gentileza AFP).

Tristemente, los padres no pudieron volver a ver con vida a su hijo y ahora están completamente quebrados y procesando el duelo del dolor que están pasando.

Un familiar del niño contó que "esta mañana había un silencio terrible en el pueblo. Todos habían rezado para que saliera vivo. Todo el mundo lloró". Un primo de Rayan relató la AFP que el funeral de Rayan será el lunes en Ighrane, donde se produjo la tragedia.

La despedida de la gente en redes

Luego de la tragedia de la muerte de Rayan, los ciudadanos de Marruecos quedaron conmocionados y muy tristes por lo sucedido.

La humanidad está apenada por lo ocurrido con el pequeño de Khaled Oram y Wassima Khersheesh. El mundo entero demuestra su apoyo a la familia y al pueblo de Marruecos a través de las redes sociales. El presidente de Francia y el Papa Francisco son algunos de los que mostraron el dolor que les causó la muerte de Rayan.

El presidente francés, Emmanuel Macron se solidarizó con los Oram y escribió en Facebook: ”Quiero decirle a la familia del pequeño Rayan y al pueblo marroquí que compartimos su dolor”.

Muchas personas trabajaron para salvar la vida del niño.

El Papa Francisco habló sobre lo que pasó en la Plaza de San Pedro y destacó la unión de todo el país para salvar al pequeño Rayan. “Todo el pueblo trabajando para salvar a un niño. Lo intentaron todo", se expresó Francisco. "Lamentablemente no lo lograron, pero es un ejemplo que leí en el mensajero, la fotografía de ese pueblo esperando, en espera de salvar a un niño. Gracias a ese pueblo por ese testimonio”, fueron las palabras del obispo de Roma.

Los medios de comunicación a nivel mundial compartieron la triste noticia. ”Epílogo trágico” o “Tristeza y conmoción en Marruecos, algo que ha despertado en todo el mundo los valores de la humanidad” fueron las palabras más escuchadas.

En las redes, miles de personas también se expresaron. “Has luchado como un campeón. En el otro lado también había superhéroes luchando para que el final fuese diferente , pero no ha podido ser. Descansa pequeño guerrero”, escribió un usuario.

“Descansa en paz angelito, siento muchísimo que hayas muerto así. Pero todo el país llora por ti. Has sido muy fuerte”, fue otro mensaje de una marroquí.

Después de la terrible muerte del niño, en el lugar del hecho ya no queda nada. Las personas que esperaban el rescate de Rayan no están más, no hay encuentros multitudinarios ni hombres trabajando. Ahora, sólo queda el precipicio de 30 metros de paredes de arcilla roja con arañazos de las máquinas excavadoras.

Así trabajaban los socorristas para salvar al niño.

El ladrillo de Rayan y un aguero tapado es lo que se ve en el sitio que dejó millones de corazones tristes y sin esperanzas.