En 2008, el pastor alemán de Leslie Allison-Seei, Cleo, se casó con Buddy, un golden retriever que vivía calle abajo. "El mejor yerno de todos", afirmó entonces la madre de la novia. Este año, la estadounidense volverá a ponerse su vestido de madrina y buscará romper el récord mundial Guinness de 2007 por la ceremonia de boda de perros más grande, que se sitúa en 178 pares de perros.

Esta no es la primera boda masiva de perros que Allison-Seei organiza. En 2021, la amante de los canes dirigió a su ciudad de Villa Park, Illinois, reunió 160 perros en un parque local y los casó a todos a la vez: "Ladraron su 'Sí, acepto' al mismo tiempo", afirmó Allison-Seei. Posteriormente, las parejas caninas recibieron certificados de matrimonio y celebraron sus nupcias con un brindis con champán con leche de cabra y un pastel con sabor a algarroba apto para perros.

Los canes recibieron un certificado oficial luego de la boda.

Lamentablemente, el adorable esfuerzo no rompió el récord de la boda de perros más grande. "Nos faltaban 99 parejas", comunicó la organizadora. Pero la boda masiva terminó siendo un exitoso evento de recaudación de fondos y adopción: recaudó $4.000 dólares para rescates locales y ayudó a cinco perros a encontrar un hogar.

"Aunque no se logró, todo el mundo se divirtió", expresó la madrina, agregando: "Me encanta el hecho de que estemos recaudando dinero para estos animales sin hogar. Y lo estamos haciendo de una manera divertida que permite a las personas salir y pasar un buen rato con sus perros". Pero, a pesar de estar contenta con el bien logrado, la mujer no se rendiría tan fácilmente.

.

La revancha: 1.000 "sí, acepto"

En 2022, la madrina volverá a intentar romper el récord mundial por la boca canina más grande.

Un año después de su primer intento, Allison-Seei vuelve por el récord mundial. Esta vez, la boda masiva de perros de la comunidad se llevará a cabo el próximo 2 de octubre de 2022, en una ceremonia donde se planea "casar" a 500 parejas de cuatro patas, que se comprometerán a compartir, en las alegrías y en las penas, su comida, golosinas y juguetes.

El evento ya está en marcha, con su propio sitio web oficial y sacerdote agendado. Para que los cachorros se sientan libres, la boda se realizará en una hermosa área verde en Northwestern Medicine Field, un campo de béisbol ubicado en Geneva, Illinois. "Estamos planeando darle otro bocado este año", afirmó Allison-Seei. "Va a ser más grande y mejor".

El evento se llamará "Diamonds in the ruff", y tendrá lugar en octubre de 2022.

El evento se llamará Diamonds in the Ruff y, además del récord Guinness, su objetivo es recaudar más de 100 mil dólares de dólares para K9s for Warriors, el mayor proveedor de animales de servicio para veteranos del país, junto a otras 24 organizaciones de animales de servicio y grupos de adopción locales en el área de Chicagoland, según se informa en la página oficial.

"No queremos simplemente romper el récord. Queremos asegurarnos de que ese récord no se rompa por mucho, mucho tiempo", dice Allison-Seei. "Es divertido. No puedes decir perros, boda y récord mundial Guinness en la misma oración y no sonreír".