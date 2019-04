El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) afirmó que la explosión del lunes cerca de dos escuelas en Sanaá, capital de Yemen, dejó al menos 14 niños muertos y otros 16 menores heridos de gravedad, quienes en su mayoría tienen menos de nueve años.



Según un comunicado de la Organización, los niños murieron durante una explosión que ocurrió cerca de dos escuelas en la capital yemení, y que fuentes oficiales le adjudican a un bombardeo de la coalición internacional comandada por Arabia Saudita.



El último recuento de Unicef asegura que más de 400 niños murieron o resultaron heridos gravemente por la violencia provocada por el conflicto en el país desde principios de 2019.



El director de Unicef para Oriente Medio y el Norte de África, Geert Cappelaere, dijo que "ha podido verificar" hasta este momento la muerte de 14 menores, aunque "es probable que aumente el número de muertos y heridos", citó la agencia de noticias EFE.



"Los niños heridos de gravedad, muchos de los cuales luchan por sus vidas, están ahora en hospitales en Sanaá. La mayoría son menores de nueve años. Una niña sucumbió a sus heridas ayer por la mañana", precisó.



El siniestro causó una "explosión de metralla" que destrozó las ventanas y lanzó "cristales rotos" que cayeron dentro de las aulas.

Cappelaere añadió, además, que es "difícil de imaginar" el "horror" que experimentaron esos niños y la "culpabilidad" que deben sentir los padres, cuyo único objetivo es "enviar a sus hijos a la escuela".



"Una de cada cinco escuelas ya no puede utilizarse como resultado directo del conflicto. Algunas debido a ataques directos, y otras porque ahora se usan con fines militares", advirtió ya que algunos centros fueron atacados directamente, mientras que otros están siendo utilizados con fines militares.



En tanto, la directora de Save the Children en Yemen, Tamer Kirolos, condenó este nuevo ataque. "Los niños y las niñas están pagando el precio más alto en esta guerra, son objetivos de guerra. Las escuelas y los hospitales deben estar protegidos, pero eso no ocurre en Yemen", dijo.



La organización humanitaria exigió en un comunicado a todas las partes en el conflicto que cumplan con sus obligaciones conforme al Derecho Internacional y tomen medidas para garantizar que la población civil, incluidos los niños y las niñas, estén protegidos.



Asimismo, pidió a los países que todavía venden armas a la coalición liderada por Arabia Saudí que cesen inmediatamente de hacerlo.



El conflicto armado estalló en el país árabe a finales de 2014 cuando los hutíes tomaron el control de amplias zonas del oeste y el norte del país, incluida Al Hudeida y la capital, Sanaá, y se recrudeció en 2015 con la intervención de una coalición militar liderada por Arabia Saudita en apoyo del gobierno.