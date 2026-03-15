Ataque aéreo israelí en Gaza sobre campo de refugiados y policias: 12 muertos

Las fuerzas militares de Israel ejecutaron este domingo una serie de bombardeos en la zona central de la Franja de Gaza que resultaron en la muerte de una docena de personas.

El incidente de mayor impacto ocurrió en la localidad de Zawaida, donde un proyectil alcanzó de forma directa a un transporte de las fuerzas de seguridad locales.

El hospital Mártires de Al Aqsa, centro médico que recibió los restos de las víctimas, reportó el saldo inicial del ataque vehicular.

Poco después, el Ministerio del Interior de Gaza ratificó que entre los fallecidos se encontraba el coronel Iyad Abu Yusef, jefe de la policía de la provincia central.



"Han llegado ocho mártires como consecuencia del ataque contra un vehículo policial en la localidad de Zawaida, en el centro de la Franja", detalló el centro hospitalario a través de un comunicado oficial.

Desde el organismo gubernamental precisaron que el coronel Abu Yusef "murió en acto de servicio junto con siete agentes y personal policial, a consecuencia de un ataque aéreo israelí contra un vehículo policial".

Víctimas civiles en Nuseirat

Casi en simultáneo, otra incursión aérea golpeó el área de Sawarha, dentro del campo de refugiados de Nuseirat. Esta acción terminó con la vida de cuatro personas, incluyendo a un niño y tres integrantes de una misma familia.

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, denunció que los fallecidos en este sector eran "cuatro civiles, entre ellos una mujer embarazada".



Ante las consultas sobre estas operaciones, el ejército de Israel se limitó a informar que se encuentran "verificando" los reportes emitidos por las autoridades palestinas.

Un alto al fuego bajo fuego

Este rebrote de hostilidades se produce en un contexto de extrema fragilidad. A pesar del cese al fuego iniciado en octubre de 2025, las incursiones con drones y bombardeos en los sectores occidentales de la Franja -fuera del perímetro de control terrestre israelí- no cesaron.

Las cifras globales desde que se pactó la tregua reflejan una realidad crítica: la violencia en la zona de la "línea amarilla" y los ataques aéreos ya suman aproximadamente 660 palestinos fallecidos y más de 1.700 heridos.