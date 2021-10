El trágico accidente en el set de grabación, en el que el actor Alec Baldwin mató a la directora de fotografía de la película Rust, Halyna Hutchins, ahora tiene otro gran sospechoso. Se trata del asistente del rodaje, David Halls. Además, el técnico fue señalado en la investigación por un episodio previo en su trabajo, por el cual ya había sido echado de otra producción.

Aquel incidente previo ocurrió en 2019, en la grabación de la película Freedoms Pach's, de Halls fue despedido. “Un miembro del equipo había sufrido una herida menor cuando un arma, de forma inesperada, se disparó”, dijo a AFP un productor de esa película.

Así estaba Alec Baldwin cuando le comunicaron la trágica noticia.

Durante el rodaje de Rust, Halls fue quien tuvo la responsabilidad de entregar el arma con la que Baldwin realizó el disparo que mató a Hutchins e hirió al director de la película, Joel Souza. Según informó AFP, el asistente de la película le había dicho al actor que protagonizó "Enamorándome de mi ex", que la pistola estaba "fría", un término que se usa comúnmente en Estados Unidos para decir que estaba descargada.

Por otro lado, Baldwin aseguró que Halls le había dicho que las municiones que tenía ese revólver eran “balas de fogueo”. Sin embargo, todo salió mal; no sólo porque se suponía que el arma no tendría balas mortales, sino que, además, según confió el director de Rust, el actor debía apuntar a la cámara, cosa que finalmente no hizo.

.

El bajo presupuesto de la película, pudo ser una de los factores que hicieron que los productores no pudiesen elegir a los asistentes y técnicos más experimentados, necesarios para rodar un western, donde la principal característica de este género son los múltiples disparos que los actores deben dar con sus armas de utilería. Es decir, que este catastrófico "accidente" podría haberse evitado.

Falta de seguridad e interés de la produccion por los actores de Rust

Por su parte, el actor Ian A. Hudson denunció que la producción tuvo mucho cuidado con las cámaras y demás elementos técnicos para la realización de este film, pero no fue la misma preocupación que tuvieron por el bienestar y seguridad de las personas que actuaban.

"Pude sentir el viento que salió con fuerza desde el arma que se descargó. Era pesado y fuerte. Hablé con mis compañeros del elenco más tarde y coincidimos en lo intenso, aterrador y real que fue Descargar cualquier clase de munición es terrorífico y potencialmente mortal", dijo Hudson en una entrevista con TMZ.

Cómo continúa la investigación tras el accidente que protagonizó Alec Balwdin

Los investigadores del caso están autorizados a retirar material del set, como cámaras, equipos, cintas, discos duros, tarjetas de memoria, armas de fuego, municiones, discos duros, así también ropa y disfraces, para determinar si hubo intención de asesinar a la directora de fotografía y quién fue el que podría haber sido el autor del hecho.

.

Las autoridades determinaron hasta el momento (según declaraciones de los involucrados y testigos del hecho) que Halls agarró una de las tres armas de utilería que había preparado la armera de la producción, Hannah Gutiérrez-Reed, quien se la entregó a Baldwin. Finalmente, el actor realizó el disparo, creyendo que el arma estaba descargada.

Por su parte, el intérprete que protagonizaba el film Rust y que disparó el arma mostró todo su dolor y angustia por lo sucedido: "Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna. No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra, profundamente admirada”.