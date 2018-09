, una de las víctimas de los abusos sexuales en Chile de, a quien el papa Francisco retiró del sacerdocio, aseguró este domingo que párrocos chilenos que también fueron abusados por el cura reciben "amenazas" de obispos en ejercicio."Hoy en día algunos de esos sacerdotes por ponerse en la postura de verdad están siendo perseguidos por sus propios obispos", aseguró en declaraciones a la Televisión Nacional chilena que reportó la agencia española Efe.Sostuvo que los sacerdotes, que fueron parte de la comitiva de víctimas de Karadima que viajó a Roma para reunirse con el papa en junio, "son personas que están tratando de seguir su vocación con entereza, con valor, con verdad"."Pero también ellos reciben por detrás mails, reciben amenazas todavía, hasta el sábado, de obispos, no voy a decir nombres porque es muy delicado, pero de obispos en ejercicio", recalcó.El viernes pasado, el papa Francisco "dimitió del estado clerical a Fernando Karadima Fariña", condenado en 2011 por la Justicia canónica a una vida de reclusión y penitencia por violaciones y abusos sexuales a menores en Chile , informó la Santa Sede en un comunicado.El Vaticano explicó que el decreto, firmado por Francisco el 27 de septiembre, entró en vigor de forma inmediata y "comporta también la dispensa de todas las obligaciones clericales".Hamilton también opinó respecto al polémico manual que publicó el Arzobispado de Santiago en su página web -pero que después retiró-, en el que entregaba una serie de "recomendaciones" para prevenir abusos en el seno de la Iglesia "No dormir con menores y evitar tocar genitales" eran parte de algunos de los consejos dirigidos a personas a cargo de algún servicio ministerial firmado por el cuestionado cardenali, no obstante el clero presentó las disculpas del caso y anunció que publicarán una nueva versión "en el más breve plazo".Para Hamilton, dicho documento da cuenta del manual "de criminología de la Iglesia católica, no de consejos. Es un manual del crimen de la Iglesia "."Si en Chile tuvieran un poquito de conciencia y de corazón, de alma, los jueces y fiscales lo que harían inmediatamente con este manual es decir 'usted acaba de dictar su sentencia, acaba de decirnos que son encubridores, acaba de decirnos que se tiene que poner un manual como de no maneje en estado de ebriedad, porque están todos curados", puntualizó."Acaban de darnos todos los argumentos necesarios para meterlos a todos presos'", apuntó Hamilton.A fines de agosto pasado, la Fiscalía Nacional de Chile publicó que actualmente hay 119 investigaciones en curso contra 167 personas relacionadas con la Iglesia imputadas y 178 víctimas cuantificadas, 79 de las cuales era menores de edad cuando ocurrieron los hechos.