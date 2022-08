Ashton Kutcher reveló que superó uno de los períodos más complicados de su vida. Es que según expresó la estrella de Hollywood, hace dos años, luchó contra la vasulitis, una grave enfermedad autoinmune que le afectó el oído, la vista y la capacidad de caminar.

"Hace como dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis", dijo Kutcher en un video exclusivo publicado en "Access Hollywood" de un próximo episodio de "Running Wild with Bear Grylls" de National Geographic: "El Desafío".

"Me dejó sin visión, sin audición, me dejó sin equilibrio. Me llevó como un año recuperarlo", dijo Kutcher al aventurero y presentador Bear Grylls.

"No lo aprecias realmente hasta que desaparece, hasta que dices: 'No sé si voy a poder volver a ver'. No sé si voy a ser capaz de oír de nuevo, no sé si voy a ser capaz de caminar de nuevo", dijo Kutcher, quien concluyó: "Tengo suerte de estar vivo".

Cabe destacar que las complicaciones de la vasculitis acabaron con la vida del actor y director Harold Ramis a sus 69 años, en 2014, cuatro años después de contraer la enfermedad, según dijeron los agentes.

Qué es la vasculitis y cuáles son sus síntomas

La vasculitis se produce cuando el sistema inmunitario del organismo ataca las venas, las arterias y los pequeños capilares.

La inflamación resultante estrecha esos vasos sanguíneos y restringe el flujo de sangre o incluso lo corta por completo, lo que puede provocar daños en los órganos o crear aneurismas (una protuberancia en la pared de un vaso sanguíneo), según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés). Puede afectar a cualquier grupo de edad, a un solo órgano o a varios y la duración también es variable.

Dependiendo del tipo y la gravedad de la enfermedad y de los órganos afectados, los síntomas de la vasculitis varían y pueden ser leves, moderados o potencialmente mortales.

La vasculitis puede aparecer sola o junto con otras enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide, el lupus o la esclerodermia. Tener una infección por hepatitis B o C también puede ser un factor desencadenante, al igual que los cánceres de sangre, como la leucemia y el linfoma.

Los síntomas más comunes son

Problemas en la piel : erupciones de color púrpura, ronchas, urticaria, protuberancias, llagas y coloración moteada.

: erupciones de color púrpura, ronchas, urticaria, protuberancias, llagas y coloración moteada. Dolor en las articulaciones.

Problemas digestivos: dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y sangre en las heces.

dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y sangre en las heces. Problemas cardiovasculares: angina e infarto de miocardio.

angina e infarto de miocardio. Problemas renales: hipertensión arterial, retención de líquidos e insuficiencia renal.

hipertensión arterial, retención de líquidos e insuficiencia renal. Problemas en los nervios: entumecimiento, hormigueo y debilidad en las extremidades. Esta puede ser precisamente la causa del desequilibrio de Ashton Kutcher.

entumecimiento, hormigueo y debilidad en las extremidades. Esta puede ser precisamente la causa del desequilibrio de Ashton Kutcher. Problemas cerebrales: convulsiones y accidentes cerebrovasculares.

convulsiones y accidentes cerebrovasculares. Problemas en los oídos: zumbidos en los oídos y gran pérdida de audición.

zumbidos en los oídos y gran pérdida de audición. Problemas en los ojos : visión doble o pérdida temporal o permanente de la visión. Este es, en ocasiones, el primer síntoma que se manifiesta.

: visión doble o pérdida temporal o permanente de la visión. Este es, en ocasiones, el primer síntoma que se manifiesta. Otros síntomas generales: fiebre, fatiga, sudores, dolores musculares, pérdida de peso y no tener ganas de comer.

La edad, el origen étnico, los antecedentes familiares y los factores de estilo de vida, como el tabaquismo y el consumo de drogas ilegales, pueden contribuir al riesgo de padecer vasculitis. Ciertos medicamentos para la hipertensión, la enfermedad tiroidea y las infecciones también pueden contribuir, señalan los NIH.

El tratamiento está dirigido a reducir la inflamación. En los casos leves, los analgésicos de venta libre pueden ayudar. En los casos más graves, los médicos pueden recetar esteroides, anticuerpos monoclonales e inmunomoduladores o medicamentos inmunosupresores, por nombrar algunos.