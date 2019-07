Un terrible caso de violencia contra una menor de 11 años salió a la luz luego de que la nena realizara un escalofriante dibujo. El papel fue hallado por docentes de un colegio de la ciudad de Marbella, España, quienes indagaron a la pequeña hasta descubrir que era golpeada y maltratada a diario por su madre. La acusada ya está detenida.

En horario de clases, una nena de 11 años decidió dejar de prestar atención a los maestros y se aisló para dibujar. Cuando los docentes alertaron el comportamiento de la menor, le llamaron la atención y le sacaron el papel, que luego fue analizado por su tétrico contenido.

La pequeña se dibujó a si misma cubierta de manchas y sosteniendo un cuchillo con su mano derecha. Al lado del autoretrato, escribió en reiteradas ocasiones la palabra "volaré". Según relataron los docentes, estas "marcas" que cubrían su cuerpo, serían heridas.

En la mano izquierda, la menor cargaba una maleta con la misma palabra "volaré", la cual significaría que la pequeña aún tenía esperanzas de salir de esa situación. En la parte superior de la hoja, la nena escribió: "sangre", "moretón" y "con la correa".

Tras analizar el dibujo, las maestras indagaron a la menor y la nena no pudo contener el llanto y reveló que su madre la golpeaba e insultaba diariamente. Además, encontraron el diario íntimo de la pequeña, en el cual escribió: "Si no me pega, me insulta: tonta, meona, guarra, gorda… Quiero morirme, morir, morir, morir, morir".

Tras recolectar las pruebas necesarias, efectivos procedieron al arresto de la acusada. La nena está recibiendo el tratamiento psicológico correspondiente.