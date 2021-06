La Estación Intermodal de Palma reúne a líneas de subte, tren y hasta alquiler de bicicletas en uno de los puntos más bulliciosos de la ciudad de Mallorca. Esto no le importó a los cuatro protagonistas de la orgía que el personal de seguridad del lugar tuvo que interrumpir esta semana.

Eran las ocho de la mañana del domingo pasado cuando, haciendo sus rondas, los uniformados se toparon con los involucrados. Se trataba de cuatro jóvenes, entre 20 y 25 años aproximadamente, practicando "sexo completo" en una de las salidas de emergencia del establecimiento.

Según informó el Periódico de Ibiza, los cuatro varones no se encontraban solos. Al ser sorprendidos en el acto por los guardias del Intermodal, un número no identificado de personas huyeron de la escena. Las personas no identificadas por las autoridades también habrían formado parte de la orgía pública.

Los cuatro hombres aprehendidos fueron simplemente expulsados del recinto tras recibir una advertencia por parte de los guardias, quienes les recordaron que se encontraban en una zona restringida.

El sexo en público no es penable en España

Las parejas españolas no enfrentan penas por tener sexo en público, a menos que sea bajo ciertas circunstancias.

Los jóvenes implicados en las relaciones sexuales en la estación de Mallorca no recibieron penalización por una simple razón: tener sexo en público no está penado por la ley en España.

El único artículo que hace referencia al sexo en la calle en la legislación española es el 185 del Código Penal, y está centrado en los delitos de exhibicionismo y provocación sexual. El artículo especifica que se sancionarán los actos sexuales cometidos "ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección", y si se trata de una exhibición obscena, es decir, mostrar los genitales.

La ley de Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial española tampoco contempla ningún supuesto sobre las relaciones sexuales en vehículos, aunque si hay lugar para sanciones si dicho vehículo está en marcha. De ser ese el caso, se aplicaría una pena similar a la impuesta en el caso de manipular el celular mientras se conduce, por "conducción temeraria".