Si una hija lo pide, no se le puede fallar. Un hombre está a punto de partir en un auto muy particular desde Perú rumbo a Nueva York, para cumplir una promesa que le hizo a la adolescente, que pronto cumplirá 15 años.



Bienvenido Ortega, de 56 años, es un dominicano que vive en Perú desde 2010 y que trabajó durante ocho meses para fabricar un Volkswagen de madera, con el que viajará a Estados Unidos para visitar a la joven Eneli y cumplirle el sueño.



"Me dijo un día: ‘Papi, ¿qué vamos a hacer con mis 15 años?’. Le dije que iba para donde quisiera, pero me dijo: ‘No, papi, yo quiero que hagas un carro de madera y me lo traigas por carretera", contó el hombre.



A partir de ese momento, puso manos a la obra. Primero hizo un Chevrolet, con el que únicamente llegó a Colombia."Me sentí impotente, así que decidí hacer otro carro y terminar la historia", recordó.

Después de ocho meses logró sacar a la calle el Volkswagen de mohena y roble amarillo, que lleva los nombres de sus nueve hijos escritos en el portaequipaje.

"Mi esposa me apoya en esta locura, quiere que termine esta historia, que cumpla con mi hija y que regrese rápido porque está embarazada de cinco meses", concluyó Ortega, feliz porque este miércoles comenzará la travesía, que le demandará unos dos meses y medio.

El auto de Bienvenido Ortega a punto de terminarse (Gentileza: Bienvenido Ortega).