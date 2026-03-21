Cuidá tu auto con un mantenimiento regular

Un vehículo bien cuidado rinde más y evita gastos imprevistos. Cambiar lubricante de manera periódica, revisar filtros y controlar la presión de los neumáticos son acciones sencillas que prolongan la vida del motor y mejoran el rendimiento del combustible.

Tip Club Crónica: Algunos socios pueden aprovechar 30% OFF en lubricantes sintéticos en Boxes YPF, un beneficio que ayuda a mantener el auto al día sin gastar de más. Novedades Club Crónica Email: Suscribite



Elegí los mejores horarios para cargar combustible

El precio de la nafta puede variar según el momento del día o promociones especiales. Una estrategia que muchos conductores usan es cargar temprano, cuando algunas estaciones ofrecen descuentos o programas de acumulación.

Por ejemplo, los usuarios de Club Crónica pueden obtener 10% OFF en Infinia acumulable con Carga Inteligente de YPF, y aprovechar aún más si cargan entre 00:00 y 06:00, con un tope de descuento de $3000 hasta el 02-04-2026.

Planificar el viaje también ayuda a ahorrar

Si estás organizando un viaje, hacer un cálculo previo de combustible y paradas reduce imprevistos y gastos innecesarios. Saber cuántos kilómetros vas a recorrer, el consumo promedio del auto y los costos de peajes permite organizar un presupuesto más realista.

Además, la app de Club Crónica explica paso a paso cómo usar estos beneficios: el descuento se aplica automáticamente al pagar con dinero en cuenta, sin necesidad de cupones ni códigos.

Pequeños cambios generan grandes ahorros

Algunos hábitos sencillos pueden hacer una gran diferencia en el bolsillo:

Mantener la presión correcta de los neumáticos.

Evitar aceleraciones bruscas que aumentan el consumo.

Elegir horarios con menor tráfico.

Aprovechar promociones de combustible y mantenimiento.

Con un poco de planificación y algunas herramientas digitales como la app de Club Crónica, se puede viajar más tranquilo y ahorrar mientras se cuida el auto.

Con los beneficios disponibles dentro de Club Crónica, organizar una escapada, unas vacaciones o un viaje de trabajo puede resultar más accesible y seguro.

Cómo usar la app de Club Crónica y aprovechar los beneficios

Acceder a estos descuentos es muy simple:

Descargá la aplicación de Club Crónica desde Play Store o App Store. Registrate gratuitamente y completá tu perfil. Buscá la sección de beneficios y elegí la marca que quieras usar. Presentá el beneficio desde la app o utilizá el descuento indicado.

La aplicación reúne promociones en distintos rubros -viajes, gastronomía, entretenimiento y más- para que los usuarios puedan ahorrar en su día a día.

Con solo unos clics, podés descubrir nuevas marcas, acceder a descuentos exclusivos y empezar a planificar tu próximo viaje con más tranquilidad.