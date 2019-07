Al menos dos personas murieron y dos sufrieron heridas en un tiroteo ocurrido este martes en un supermercado Walmart en Misisipi, informó la cadena de noticias estadounidense CNN.



Los disparos se registraron en horas de la mañana en una tienda de la ciudad de Southaven, la tercera más grande del estado de Misisipi, en el sureste de los Estados Unidos. La web Local 24 News precisó que dos empleados fueron asesinados, uno afuera de la tienda y otro adentro.

El tirador se encuentra internado y se desconoce su estado de salud.

El atacante y un oficial de policía que se tirotearon fueron trasladados a hospitales cercanos. Según fuentes del hospital Baptis DeSoto, el oficial llevaba un chaleco antibalas, por lo que no resultó herido. En tanto, el tirador se encuentra internado y se desconoce su estado de salud.



Según un empleado de la tienda, el atacante es un ex empleado de Walmart que trabajó en la tienda durante 25 años y fue despedido recientemente. Un testigo citado por CNN, Carlos Odom, relató que estaba saliendo de la tienda cuando escuchó "un montón de disparos: pa pa pa pa pa, Más de una docena de disparos", aseguró.



"Solo pensé '¡Corre!' y corrí hacia mi auto. Esto es una locura. El mundo está loco hoy en día", agregó.



Los nombres de las dos víctimas no han sido revelados.



Southaven es una ciudad de 49.000 habitantes, cercana a la frontera entre Misisipi y Tennessee y un suburbio de Memphis.