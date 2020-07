Al menos tres pubs en diferentes ciudades de Inglaterra que reabrieron sus puertas el fin de semana pasado, tras el levantamiento de restricciones, debieron cerrar nuevamente después que algunos de sus clientes dieron positivo por coronavirus, informaron medios británicos.



Los residentes de Inglaterra vivieron el sábado pasado uno de los días más esperados con la reapertura de los pubs, restaurantes y cines luego de más de tres meses de confinamiento, en el mayor alivio hasta ahora de las restricciones que regían en el Reino Unido por el coronavirus.



El gobierno británico consideró que ya era seguro volver a reabrir estos establecimientos, a pesar de los temores de nuevos rebrotes de coronavirus y de las muertes que todavía persisten de forma diaria.

Pero hoy tres establecimientos alertaron a los visitantes en las redes sociales que tuvieron que cerrar para desinfectar y aislar a los empleados, porque fueron informados de que algunos de los clientes dieron positivo, según se hicieron eco los principales medios británicos.



El pub The Lighthouse Kitchen and Carvery, ubicado en la localidad de Burnham-on-Sea, Somerset, suroeste de Inglaterra, informó en Facebook que un cliente había dado positivo y estaba haciendo un seguimiento a través de las personas que visitaron el lugar el sábado para evaluar a su personal y volver a reabrir cuando sea el momento adecuado.



"Este no es el mensaje que queríamos escribir tan pronto, pero The Lighthouse se cerrará debido a que un cliente dio positivo a Covid-19", dice el mensaje de los propietarios del pub.

En otro punto del sur de Inglaterra, en la pequeña localidad de Alverstoke, el pub Village Home Pub informó también a través de las redes sociales que habían tenido un caso de coronavirus.



Mientras que en la localidad de Batley, West Yorkshire, en el norte del país, el bar Fox and Hounds dijo que estaría cerrado hasta nuevo aviso después de recibir una llamada de un cliente el lunes para decir que habían dado positivo por coronavirus.



"Esta mañana recibí una llamada de un cliente que visitó nuestro pub el sábado para decir que había dado positivo en un test de coronavirus", escribió Jake, dueño del pub, en Facebook, y aclaró que el cliente al momento de visitar el pub no estaba enterado y no tenía ningún síntoma.

Informó que él y todo el personal se realizaron el test y que el pub será limpiado a fondo y cuando sea seguro hacerlo, reabrirán sus puertas.



Explicó que en las últimas semanas estuvieron trabajando mucho en el pub siguiendo las recomendaciones del gobierno para poder reabrir y comentó que cualquiera que los haya visitado el fin de semana podía ver la nueva disposición de las mesas de más de 1 metro y la limpieza continua en todo momento.



"Está tan claro como el agua que los borrachos no respetan la distancia social", afirmó el domingo el presidente de la Federación de la Policía, John Apter, en declaraciones recogidas por el diario británico The Guardian, luego de que se registraran varios desórdenes en los pubs.

Dijo que esto era previsible porque el alcohol y el distanciamiento social no es una buena mezcla y que él y sus colegas lidiaron con los comportamientos antisociales el sábado por la noche cuando estuvo de guardia en la ciudad de Southampton, en el sur de Inglaterra.



La Policía Metropolitana de Londres instó a las personas a "ser responsables, mantenerse a salvo y seguir el distanciamiento social", pero en barrios como Soho, en el centro de Londres, conocido por sus pubs y bares, las calles estaban llenas de gente celebrando y sin respetar las recomendaciones para evitar la propagación del virus.



Mientras tanto, el Departamento de Salud anunció ayer que 16 personas más habían muerto en en el Reino Unido por coronavirus, elevando la cifra de fallecimientos a 44.236.