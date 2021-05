La reina de Holanda, Máxima Zorreguieta, habló el último lunes, en el día de su cumpleaños 50, sobre su fallecida hermana, quien se suicidó el 7 de junio de 2018 a los 33 años de edad.

La argentina dio una entrevista al periodista Matthijs van Nieuwkerk, en la que habló sobre la polémica por sus vacaciones en Grecia en octubre del 2020, sus hijas y su esposo y la muerte de "Inesita".

"Sabíamos que ella no estaba bien desde hacía tiempo, en los últimos 8 o 9 años antes de fallecer. Y aun así seguía existiendo un tabú entre nosotros, no hablábamos de ello. No conocíamos exactamente cuál era su diagnóstico", afirmó Máxima sobre su hermana menor, quien "padecía depresión y de trastorno de la personalidad".