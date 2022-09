El embajador argentino en el Reino Unido, Javier Figueroa, presenció la ceremonia de condolencias frente al féretro de la difunta reina Isabel II, y expresó su más sentido pésame en nombre de las autoridades del Gobierno Argentino y de sus habitantes. Mañana será día del funeral y se espera un marco de convocatoria jamás visto.



"En nombre del pueblo y Gobierno de la República Argentina expreso nuestras más sinceras condolencias a los miembros de la Familia Real por el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II", fueron las palabras que expresó el emisario nacional, quien estuvo acompañado por su esposa, Alessandra Viggiano Marra, respetando la vestimenta tradicional de color negro, que simboliza el luto.



El comunicado se da en la previa al funeral de Estado donde los restos de la difunta monarca británica serán despedidos por última vez previo a su entierro. Durante los días en el que el ataúd estuvo expuesto al público general en la capilla ardiente de Westminster Hall, miles de personas se convocaron para formar una extensa fila, por momentos de hasta 5 km, para brindar su último adiós y formar parte de un momento histórico.



En ese contexto, el embajador Figueroa comunicó que "en nombre del pueblo y Gobierno de la República Argentina" hizo saber sus condolencias "en estos días tan tristes" para la población británica. "El profundo sentido del deber, que ha sido la impronta del reinado de Isabel II, es respetado y admirado en Argentina", agregó. En ese sentido, se espera que estampe su firma en Libro Condolencias en la mansión londinense de Lancaster House.



En cuanto a la figura del flamante rey Carlos III, hijo de la difunta Isabel II, el emisario argentino aspiró a que el reciente monarca británico tenga "una larga vida y sabiduría en su histórico mandato".





Los últimos detalles previo un funeral histórico

La imagen de la reina Isabel II significó una importante autoridad y figura mundial tras un extenso reinado que abarcó siete décadas al frente al poder británico. A los 96 años de edad, la noticia respecto a su fallecimiento causó revuelo en todo el mundo y por tal motivo se espera que, en el día de mañana, su entierro forme parte de una convocatoria histórica.



Los preparativos de cara al funeral de la monarca del Reino Unido contará con un importante despliegue de seguridad con miles de policías y soldados que cubrirán la zona del féretro. Las informaciones que llegan desde el viejo continente indicaron que se llegó a presenciar filas de personas de hasta 5 km para despedir los restos de la difunta reina, y lo mismo sucederá en las afueras del Palacio de Westminster, donde ya se registran cientos de personas esperando al entierro del lunes 19 de septiembre.



Lo cierto es que desde las autoridades británicas ya no admitirán las extensas colas cuando el ataúd que contiene los restos de la difunta monarca sean trasladados al edificio del Parlamento. Sobre el cierre de la jornada dominical, se realizará un minuto de silencio en todo el territorio del Reino Unido y que, dato no menor, será un día feriado. Se espera una convocatoria histórica, y por tal motivo, se dispusieron dispositivos televisivos en parques de la ciudad.



Desde el viejo continente afirman que no se vio semejante despliegue de personas desde la muerte del ex Primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, en 1965, quien supo comandar al país en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial. Desde la realeza afirmaron que la seguridad implicará un mayor refuerzo en comparación a lo sucedido durante los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.



En cuanto a la presencia de funcionarios relevantes de todo el mundo se espera la destacada llegada del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, junto con la de sus pares de Francia, Emmanuel Macron, y Brasil, Jair Bolsonaro, los monarcas de España, Suecia, Noruega, Luxemburgo, Mónaco, Bélgica y Holanda.



En total se espera la presencia de 500 invitados de la realeza, presidentes y dirigentes de todo el mundo, que despedirán a una de las autoridades de trascendencia mundial de los últimos años.



En cuanto al flamante rey Carlos III, se espera su presencia en la capital londinense, quien estuvo anoche presente junto al féretro con los restos de su difunta madre, Isabel II. Durante la silenciosa vigilia contó con la presencia de los ocho nietos de la fallecida monarca británica.





¿Cómo será el acto protocolar del entierro de Isabell II?

Las autoridades británicas continúan ultimando detalles del entierro de la difunta monarca británica. A las 7 de la mañana (horario Argentina) comenzará el acto protocolar mediado por el Sacerdote de la iglesia de Westminster, David Hoyle, y el actual arzobispo de Canterbury, Justin Welby.



El féretro de Isabel II recorrerá las calles de Londres hasta el arco de Wellington, en Hyde Park Corner, por lo que se desplegará una importante fracción de seguridad por el millón de personas que se espera en los alrededores donde circule el ataúd de la difunta reina. El entierro será en el castillo de Windsor, con una ceremonia totalmente privada para el circulo familiar de la realeza.