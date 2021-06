Cristiano Ronaldo se convirtió en tendencia en las redes sociales el lunes de esta semana por una reacción que tuvo durante la rueda de prensa previa al partido de Portugal contra Hungría, y que tuvo mayor impacto que sus propias palabras sobre el partido.

Y es que ni bien se ubicó en su asiento para dar inicio a la conferencia, el delantero portugués miró con desprecio las botellas de gaseosa Coca Cola que le habían dispuesto enfrente suyo, y las retiró a un costado.

Por si no fuera poco, el capital de la Selección de Portugal se arrimó una botella de agua y exclamó a los organizadores, con tono efusivo: “¡Agua!”. Finalmente, expresó de forma despectiva: “¿ Coca Cola?”.

Para nadie es una sorpresa que Cristiano Ronaldo sea uno de los deportistas más saludables y que sea muy estricto con su dieta y su estilo de vida fit para ofrecer el máximo rendimiento en la cancha.

Y es que además de llevar una alimentación basada en seis platos al día, compuesta por pez espada, atún, calao, pollo -por su alto contenido en proteínas y por ser bajo en grasas-, quesos, frutas, yogurt, y otras comidas nutritivas, ‘El Bicho’ realiza una exigente rutina de entrenamiento, incluso cuando está de vacaciones. Tal es así que todo lo referido a azúcares, grases, y/o a la “comida chatarra” queda exento de su dieta y lifestyle.

No obstante, cabe mencionar que el ídolo futbolístico no reconoció en ningún momento que su reacción por la gaseosa que auspicia la Eurocopa 2020 durante la conferencia de prensa había sido registrada.

Sin embargo, su gesto tuvo un fuerte y veloz impacto en las acciones de Coca Cola. Según informó el diario español Marca, tras apartar las botellas y exclamar que prefería beber agua, en consecuencia, la compañía sufrió una sorprendente caída del 1,6% en el mercado bursátil.

En términos económicos, Coca-Cola pasó de valer US$ 242 mil millones a US$ 238 mil millones, lo que significa unas pérdidas totales de US$ 4.000 millones.

Lo cierto es que 'CR7' se toma muy en serio el cuidado de la imagen y la salud personal. En entrevistas anteriores, el deportista de 36 años reconoció que muchas veces entraba en conflicto con sus propios hijos por el consumo de “chatarra” y los hábitos poco saludables.

"Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta", afirmó.