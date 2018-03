Por Alicia Barrios

"Que Dios y la Virgen te hagan Papa, Bergoglio", fue el grito que una mujer lanzó al finalizar la misa del 11 de febrero de 2013, que ofició el padre Jorge en el aniversario de Lourdes. Ese día, lunes de carnaval, la noticia que dio la vuelta al mundo fue el anuncio de la renuncia de Benedicto XVI.



Bergoglio estaba junto a diez mil fieles que lo acompañaban. Crónica era el único medio que estaba cubriendo la misa. Me acerqué a él, lo abracé, le di un beso, abrazo, le acaricié la cara y le repetí: "Que Dios y la Virgen te hagan Papa". Él me abrazó, me besó las mejillas, con ese olor a recién afeitado que lo caracteriza. Ninguno de los dos sabíamos que esa sería su última celebración en la Argentina como cardenal.



Ese febrero estuvimos en contacto sin parar. La decisión de acompañarlo como periodista la tomé en segundos. Hablábamos a diario. Recuerdo que, ansiosa, me quejaba: "Estoy enloqueciendo con las acreditaciones. No sé cuándo empieza el cónclave, ni cuánto va a durar". Armado de su santa paciencia, se reía y explicaba: "Tranquila, no va a ser tan largo, porque no hay funeral. Benedicto renunció, no es que se murió".

Barrios saluda al Papa en uno de sus muchos viajes a Roma.