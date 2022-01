Mia Khalifa, la ex estrella porno que logró reconvertir su carrera gracias a TikTok, volvió a los titulares de todo el mundo el pasado viernes por los rumores de su presunta muerte, una trágica versión que comenzó a circular por Facebook hasta volverse viral.

A eso había que sumarle que los representantes de Khalifa no salieron a desmentir las versiones del fallecimiento y que los últimos posteos de Mia en redes habían sido hace más de 7 días: la última imagen que compartió fue el 18 de enero, en su cuenta de Instagram.

.

No obstante, horas después de iniciado el revuelo, la influencer reapareció con una Storie: se la vio posando frente a un espejo

Y doce horas atrás, fue un poco más allá y decidió burlarse de los rumores de su muerte a través de Twitter. Khalifa compartió un meme en el que se ve una pila de cadáveres con el siguiente diálogo: "Bring out yer dead!! i'm not dead yet! i feel fine! (Saca a tu muerto!

¡No estoy muerto aún! Me siento bien").

¿Qué pasó con Mia Khalifa?

.

La influencer y modelo se volvió tendencia tras la aparición de un "In memoriam. en su página de Facebook, de hecho, se convirtió en un espacio virtual conmemorativo para la actriz e invitaba a los fans a dejar su recuerdo.

Se trata de una función de la red social creada por Mark Zuckerberg que se activa tras la muerte de un usuario, para que sus contactos puedan dejarle un mensaje póstumo.

.

Hasta el momento, la famosa modelo de origen libanés no explicó lo sucedido. Sin embargo, todo podría tratarse de un malentendido o de una broma realizada por ella.

Vale la pena aclarar que para que una cuenta de Facebook sea configurada como conmemorativa, es necesario llevar a cabo una serie de pasos: se debe hacer una solicitud y hay que presentar un acta de defunción del titular de la cuenta o, en su defecto, algún documento que pruebe su muerte.