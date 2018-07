Una polémica se desató entre la Argentina Bolivia por una deuda de 256 millones de dólares reclamada por el gobierno de, en concepto de nuevos volúmenes solicitados por la administración deEl presidente de la petrolera boliviana YPFB,, afirmó que la Argentina "incumple los compromisos de pago estipulados" en un contrato de compra-venta de gas y que la estatal argentina ENARSA le adeuda más 256 millones de dólares. En un comunicado, precisó que la deuda corresponde a abril y mayo pasados. Bolivia suministra un promedio de 17 a 18 millones de metros cúbicos diarios de gas natural (mmcd)."Considerando que Argentina no está cumpliendo con sus obligaciones y de continuar esta situación, como YPFB evaluaremos las acciones a seguir, porque como empresa estatal tenemos la obligación de precautelar el cumplimiento de todas las responsabilidades contractuales", afirmó Barriga.El embajador argentino,, señaló que se pagará la deuda, y dijo que el retraso se debió al cambio de la razón social de ENARSA, la estatal de energía argentina, a Integración Energética Argentina SA (IEASA)."Entonces alguien tiene, aunque parezca mentira, que hacer todos los cambios formales de la razón social y esa es la causa principal del no pago del gas de estos meses", dijo el diplomático, entrevistado en el diario La Razón de La Paz.El embajador también confirmó que la Argentina solicitó aumentar los volúmenes de gas en invierno, la época de mayor demanda, aunque no tuvo una respuesta oficial de Bolivia . En invierno, indicó, Argentina quería unos 3 mmcd adicionales e incluso llegar a los 24 mmcd.El ministro boliviano de Hidrocarburos de Bolivia , informó el pasado fin de semana que su país estaba en condiciones de vender más, pero que quería mejorar los precios.Alvarez afirmó además que " Argentina , frente a la falta de respuesta (de Bolivia ), decidió firmar un contrato con Chile por la compra de gas por tres años", sólo para julio, el mes de mayor demanda. Argentina tienen un contrato de compra-venta de gas hasta 2027 y debe llegar a un tope de 27 mmcd.