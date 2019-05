En la conferencia anual para desarrolladores en California, Estados Unidos, Facebook anunció Secret Crush, la llamativa y nueva característica de su plataforma. Según datos provistos por la empresa, de los más de 2.3 mil millones de usuarios de la red social, 200 millones no tienen pareja estable.

Los usuarios de Facebook Dating podrán elegir hasta nueve amigos con los que quieran “expresar interés”. Si uno de ellos también tiene un perfil, recibirán una notificación que dice que alguien está interesado en ellos. Si ambos coinciden, Facebook revelará sus nombres.

Dating protagonizó una de las presentaciones en las conferencias F8 2019. ( Facebook)

Sin embargo, en el caso de que la persona que fue marcada como crush no está en Dating, no hay necesidad de preocuparse porque si el interés no es recíproco, nadie sabrá que has colocado el nombre de esa persona en la lista.

LEÉ TAMBIÉN: Facebook: Para 2070 habría más usuarios muertos que vivos

El funcionamiento es similar al utilizado por Tinder pero busca directamente dentro de tu círculo social de la vida real. Eso debería darte ventaja sobre las aplicaciones de citas. Para Facebook es una forma de atraer a más personas a su plataforma.