El papa Francisco pidió este martes "luchar paso a paso" contra la pena de muerte y lamentó la sobrepoblación en las cárceles, que generan "un depósito de carne humana", así como la cantidad de privados de libertad con prisión preventiva.



"Debemos luchar paso a paso contra la pena de muerte. He visto que varios países la han abolido", dijo el pontífice este martes en la conferencia de prensa que brindó al regreso de su gira asiática de una semana por Tailandia y Japón.



En ese marco, recordó un encuentro que tuvo en 2018 con el ex gobernador de Nuevo México, Estados Unidos, Bill Richardson, quien le pidió que interviniese para que California firmara una moratoria de la pena de muerte.



"He hablado con el gobernador de un Estado el año pasado y él, antes de dejar el cargo, decidió una suspensión casi definitiva. Se trata de pasos por la conciencia humana", elogió a modo de ejemplo el Papa la decisión que tomó Gavin Newsom tras la misiva enviada a Jerry Brown.



"Otros países, en cambio, no han podido todavía incorporarse a este camino en línea de humanidad", lamentó, tras ser consultado sobre la situación de la pena de muerte en Japón, donde reconoció que habló del tema con el premier, Shinzo Abe.



Además, el pontífice lamentó también que en "tantas partes del mundo las cárceles están sobrepobladas: son un depósito de carne humana, que en vez de crecer saludablemente, a veces se corrompe", criticó.

También dedicó el pontífice palabras para la situación de "la gente que espera en una prisión, por una condena preventiva, sin tener garantizada la presunción de inocencia".



En esa línea, recordó un encuentro de hace quince días con la Asociación Internacional de Derecho Penal, entre los que estaba el argentino Roberto Carlés.



"Hace quince días hablé seriamente del tema de las cárceles y de la precaución y de la pena de muerte. Creo que el tema debe ir unido a una conciencia que se debe desarrollar", reclamó a la comunidad internacional.



"La cuestión central de la condena debe ser siempre la reinserción. La condena sin ventana de horizonte no es humana. Se debe pensar que incluso un condenado a perpetua pueda reinsertarse", pidió.



"Alguien podrá decir: pero hay convictos locos que tienen problemas de enfermedad, locos, incorregibilidad genética. Buscamos formas en que al menos puedan sentirse personas", finalizó.