En las últimas semanas cientos de clientes eligieron las redes sociales -en especial Twitter- para denunciar irregularidades en sus compras de supermercado, salidas a comer o consumos como el combustible. Así muchos muestran su ticket, ya sea para realizar una consulta o compartir su disconformidad con lo que les cobraron. En esta ocasión, un usuario compartió la desagradable sorpresa que se llevó luego de cargar nafta.

En las últimas horas un usuario de Twitter - identificado como @acu011- compartió la foto del ticket y del montó que había gastado para cargarle combustible a su auto.

.

"Hoy a las 13:44 cargupe combustible en la estación Petrobras de la Avenida Perón y Cacique Lambaré, por un valor de 100 mil guaraníes (12.78 litros) Muy por lo general si no es Petropar, cargo Petrobras. Siempre super. Acababa de entrar en reserva y como estaba cerquita cargué", escribió el joven en Twitter y adjunto la foto de lo que había pagado.

En el ticket figura el valor de la carga que había realizado. (Twitter: @acu011).

Y la historia siguió: "Salí de la estación y a las cinco cuadras el auto empieza a soquear (frena de golpe) mal, no tiene fuerza, se ahoga y solamente en primera y segunda tiene piso. Con aire no hay caso y se apaga el motor". El cliente intenta encender el auto y nota algo que le llamó la atención.

"Mi medidor de combustible marca que no tengo ni una gota, pero le había cargado casi 13 litros más la reserva que tenía. Cómo mier** me va marcar que no tiene nada. Entre soqueo y soqueo, atrás, debajo del asiento se escucha como cuando se abre la canilla y tiene mucha presión", describió el autor del tuit.

De todas maneras, aclaró que no era la primera vez que su auto frenaba de golpe unas cuadras después de cargar nafta en la estación señalada: "No se si tiene agua o arena, o es feo su combustible porque hay otras veces que de 10. Pero nunca hasta ahora escuché esa presión en el tanque, ni que me figure así el tablero".

.

Además aclaró que las bujias de su auto las había cambiado hace dos días y los picos se encontraban limpios. Por lo tanto, remarcó que su auto no era el problema, entonces se comunicó con la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario de Paraguay para consultar cuáles serían los pasos a seguir y de qué manera realizar la denuncia corrrespondiente. Desde allí lo derivaron al departamento de combustibles del Ministerio de Industria y Comercio del país.

Desde la cartera le brindaron un mail para hacer la denuncia, pero recién el lunes 24 el área correspondiente podrá enviar a los "fiscalizadores" para verificar lo sucedido. "Para ese entonces muy probablemente ya van a estar recargados los tanques con otra tanda de combustibles a la que cargué hoy", lamentó el usuario.

Otros usuarios se sumaron al hilo de Twitter y contaron su experiencia después de cargar combustible, como así también sus recomendaciones para después de hacerlo.

Hay muchos playeros que se avivan y no cargan todo, ante una mínima distracción ponen en la pantalla que gua'u te cargaron 100mil cuando en realidad de cargan 30. Por eso hay que mirar el tablero sí o sí. — Pakova de Oro (@daniortellado) January 22, 2022

Vale aclarar que no me cargaron el combustible incorrecto.. lo que me cargaron fue agua y un poco de combustible… — TAMA �� (@tama_a7) January 21, 2022

.