La familia Perrino vive una verdadera pesadilla tras perder su segundo hijo en tres años y en circunstancias más que parecidas.

Giuseppe Perrino fue futbolista del Parma Calcio 1913, y era quien encabezaba un partido homenaje en honor a Rocco, su hermano fallecido en 2018 por una enfermedad súbita mientras andaba en bicicleta.

Todo parecía marchar perfecto, pero cuando apenas habían transcurrido un par de minutos en el encuentro disputado en la cancha de Poggiomarino, en Nápoles, se desplomó en la cancha y murió.

Los médicos que se encontraban en el estado intentaron reanimarlo de manera infructuosa por un par de minutos, mientras que el público miraba anodado lo que había sucedido.

"Todo el Parma Calcio 1913 se suma al dolor a la familia Perrino por la muerte de Giuseppe", escribió en un comunicado en redes el club en el que llegó a jugar Perrino.

Tutto il Parma Calcio 1913 si stringe nel dolore alla famiglia Perrino per la scomparsa di Giuseppe ���� — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 2, 2021

Según las pruebas posteriores, el deceso de Giuseppe se debió a un ataque caríaco.

La carrera profesional de Perrino en el fútbol no fue muy exitosa, aunque se quedó muy cerca. Llegó a ser internacional sub21 C, y se le consideró un centrocampista con mucho potencial e inclusive logró ser transferido al Parma en 2012, pero no llegó a disputar ningún encuentro.

Giuseppe Perrino junto a Fabio Cannavaro, una gloria del fútbol italiano.

Pasó los siguientes años de equipo en equipo en tercera y cuarta división italiana, hasta el punto de militar en once clubes. Se había retirado recientemente tras no contar con más oportunidades.