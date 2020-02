El gobierno británico decidirá en junio próximo si se aleja de las negociaciones con la Unión Europea (UE) y se prepara para un Brexit sin acuerdo en los términos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



En un documento que publicó sobre el mandato de negociación que llevará adelante con la UE en breve, el gobierno de Boris Johnson declaró una vez más que no extenderá el período de transición y se compromete a trabajar de forma rápida y decidida desde ahora hasta junio en las negociaciones.



También afirmó que esto deja un tiempo limitado, pero suficiente, para que el Reino Unido y la UE alcancen un acuerdo. Espera además que para ese momento el esquema general de un acuerdo sea claro y capaz de finalizar rápidamente en septiembre.

.

"Si eso no parece ser el caso en junio... el gobierno tendrá que decidir si la atención del Reino Unido debe pasar por alejarse de las negociaciones y centrarse únicamente en la continuación de los preparativos internos para salir del período de transición de forma ordenada", dice el documento.



Al hacerlo, indicó que será necesario tomar en cuenta, en particular, si se han podido hacer buenos progresos en áreas controvertidas y si los diversos procesos autónomos en ambos lados están procediendo sobre una base técnica según los plazos acordados.



Hasta el momento las pretensiones del Reino Unido no coinciden con la UE, que quiere un marco regulatorio, con la opción de imponer aranceles si una de las partes se niega. Johnson por su parte dejó en claro que quiere para el Reino Unido un acuerdo similar al que la UE tiene con Canadá.

.

El gobierno pide en su mandato de negociación un mercado liberalizado para el comercio de bienes, sin aranceles, tasas, cargos o restricciones cuantitativas en el comercio de productos manufacturados o agrícolas. Exige que la competencia y los subsidios no deben estar sujetos al mecanismo de resolución de controversias del acuerdo final, que había sido previamente señalado en la declaración política, un acuerdo separado sobre la pesca que permita negociaciones anuales sobre el acceso a las aguas de cada uno de los demás, incluidas las capturas y los cupos permitidos.



Se cree que este último punto es de sumo interés para la UE, algo que el Reino Unido podría utilizar como moneda de cambio. También pide un acuerdo sobre la equivalencia de los servicios financieros que se decidirá antes de fines de junio. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocida popularmente como Brexit, se produjo el viernes 31 de enero, luego de haberse votado en un referéndum celebrado el 23 de junio de 2016.

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido (AFP/Archivo).



Sin embargo, habrá un período de transición hasta el 31 de diciembre próximo por el cual Reino Unido se mantendrá en el mercado europeo y los ciudadanos y las empresas no notarán diferencias.

No obstante, ya comenzó a delinear las nuevas políticas que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2021, entre ellas el fin de la libre circulación y la implementación de un polémico sistema de puntos para otorgar visas a los inmigrantes que quieran trabajar en el Reino Unido, con requisitos como hablar inglés, ser profesional calificado y ser contratado con un salario mayor a 30.000 libras al año (unos 35.000 dólares