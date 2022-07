El momento en el que llega el delivery a una vivienda puede generar diferentes reacciones en el cliente, desde apuro por atenderlos hasta desesperación para que no se enfríe la comida. Pero la mayoría de las personas recibe al repartidor con la ropa puesta.

Este no sería el caso de un local de comidas de España que tuvo que lanzar una desopilante campaña en redes sociales con un pedido insólito.

Se trata de una famosa cadena de pizzerías que utilizó la mejor versión de Twitter para revelar que muchos de sus clientes le abren las puertas al delivery en ropa interior.

“Sabemos que hace calor y que en tu casa, tus reglas…”, comienza el texto del comercio gastronómico que desató una ola de reacciones y varios memes.

Tuit viral de la pizzería que pide una buena "atención" para sus deliverys.

“Pero nada de recibirnos en bragas, gayumbos, ni cualquier otro tipo de ropa interior. Un poquito de por favor”, publicaron desde la casa de pizzas en la red social del pajarito.

Cabe mencionar un dato no menor: España, y gran parte de Europa, atraviesa una fuerte ola de calor veraniego con altas temperaturas.

Los memes para la pizzería viral

Con este particular mensaje, la firma Telepizza lanzó la campaña de concientización para que los españoles no le hagan pasar un mal momento al trabajador que lleva las porciones de muzzarella.

Los memes ante el pedido viral de una pizzería de España.

En la misma publicación, la pizzería compartió una placa con el mensaje que desató las risas y la sorpresa en todo el mundo. “Al repartidor no se le recibe en gayumbos, gracias”, resumieron para que quede bien entendido.

Algunos usuarios de Twitter pidieron disculpas por haber recibido en esas condiciones a los repartidores en alguna ocasión. “Lo siento, chicos, no volveré a recibir a los repartidores en bragas”, escribió una persona.

Meme por la pizzería viral.

“Qué gran tontería chicos, voy a decirlo sin tapujos. Estoy en mi casa, nadie me tiene que subestimar, además estoy pagando por un servicio, si vosotros lo veis con otro sentido, es vuestro problema. Por cierto, están muy buenas vuestras pizzas”, aclaró otra.

Mientras tanto, una tuitera española fue más lejos y desafío: “Por el momento siempre que lo he hecho, les ha gustado y alguno se ha animado a algo más”. “Paula, por favor, que no podemos permitirnos que las siguientes pizzas lleguen frías”, bromearon desde la pizzería.

“Yo hace ya años que fui repartidor, y la verdad eso pasaba y me hacía gracia. Ser yo un jovencito como era entonces, y una mujer o un hombre hechos y derechos salir en ropa interior, me resultaba curioso. Ojalá no hubiera sido tan cortado en aquella época”, reveló un ex delivery muy lento.