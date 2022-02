Este sábado, Jennifer Aniston, actriz, comediante, directora y productora de cine estadounidense se convirtió tendencia en Twitter después que un usuario opinara sobre el aspecto de la mujer.

" Jennifer Aniston ya está vieja. No me gustan las minas d 40 para arriba. Mi target es de 25 a 35 años. Jóvenes, atléticas runners, buen lomo, carne bien dura y muy activa en la cama. Sino se descarta", fue lo que escribió Running with Libertad (@ArgentinaCred).

La actriz es reconocida por su papel en la serie Friends.

Luego, un usuario le dijo que tenía sus mismos gustos, pero no coincidía con respecto a lo que dijo sobre Aniston. El usuario de Twitter volvió a generar polémica diciendo. "Las cuarentonas ya están usadas por varios tipos. Es como que te estás comiendo un saldo".

Y no se quedó atrás. El hombre siguió sosteniendo que Jennifer "está baqueteada. La mujer que pasa los 40 ya están muy usada. Caminada por varios tipos. Imaginate que estás garchan... algo que ya pasó mínimo por 40 manos. Prefiero la mujer de carne joven, sin celulitis ni estrías, y no tan usada. Además, te aguantan lo que le pidas".

Los usuarios de Twitter estallaron al leer ese tuit y no pararon de hacer memes. Cuando se convirtió tendencia, Running with Libertad ocultó sus tuits y ahora es una cuenta privada.

Todos al ver el tweet de el pibe que dijo que Jennifer Aniston está vieja y baqueteada. pic.twitter.com/GSYZGxYzkf — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) February 5, 2022

Miles de seguidores no podían creer lo que tenían que leer. Algunas mujeres mostraron su molestia al ver que el hombre busca la "perfección" en una mujer. "El problema es que le dan bola. Un sujeto que dice que las de 40 están muy usadas y que Jennifer Aniston es vieja no puede calentar a nadie. No estén con tipos que hablan así", escribió @FlordeRecruiter.

Jennifer Aniston con 40 años baqueteada / Yo con 40 años en mi mejor momento pic.twitter.com/CXFgK67pLo — �� Bela_Lugosi ⚰️ (@Bela__Lugosi__) February 5, 2022

"No se trata de sí Jennifer Aniston está baqueteada o no con 50+ años o si con 40 una mujer puede estar regia Se trata de que 1) hay chicas y mujeres que interiorizan estas mierdas misóginas y 2) todas las mujeres, jóvenes o no, nos cruzamos en la vida con más de un tipejo como este". -@Rossemburg

"Lávate la boca antes de hablar de Jennifer Aniston, dale circula y anda a aparearte con otros runners fibrosos", dijo @BonastreGonzalo.

Los comienzos de la carrera de Jennifer Aniston

Aniston nació el 11 de febrero de 1969 en California, Estados Unidos, pero fue criada en la ciudad de Nueva York. Es hija del actor John Aniston y la actriz Nancy Dow.

Al venir de una familia de actores, en 1989 se fue a Los Ángeles para probar suerte en su carrera como actriz. Un año después consiguió su primer trabajo en la serie de televisión "Molloy", en la que interpretó el papel protagonista. También debutó en la pantalla de "Movida en el campamento 2".

Luego año tras año fue interpretando diferentes papeles actorales como por ejemplo en 1991 participó en "Un chico listo". Al año siguiente en "La cabeza de Herman", entre otras.

Así fue como llego a tener el éxito que tiene hasta el día de hoy. Fue en 1994 cuando fue elegida para interpretar el papel de Rachel Green en la reconocida serie "Friends". La serie tuvo una gran popularidad que llevó al mundo del espectáculo a Jennifer.

El conocido personaje de Rachel.

Su gran personaje en Friends tuvo tanta repercusión que fue atraída en otros personajes secundarios en comedias románticas como por ejemplo "El novio de mis sueños" o "Ella es única".

Actualmente, lleva más de 20 años de carrera en la que participó en 45 películas y 7 series.