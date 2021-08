La actriz estadounidense Jennifer Aniston (52) decidió romper todo tipo de relación con aquellas personas que se "negaron o no revelaron" si se habían inoculado contra el coronavirus. Además, destacó que en la sociedad hay "un grupo de personas que son antivacunas que simplemente no escuchan los hechos".

La estrella de friends reveló en una entrevista que está atravesando por un periodo de cambio en su vida. En especial el avance de la pandemia de Covid, la llevó a reflexionar sobre distintas cuestiones que previamente ignoraba o no tenían tanta relevancia en su cotidianidad.

.

En ese sentido, reconoció que optó por cortar toda relación con aquellas personas que son "antivacunas" Covid-19. En especial aquellas que se niegan a escuchar diferentes recomendaciones al respecto, eso incluyó a algunos integrantes de su circulo íntimo.

"Todavía hay un gran grupo de personas que son antivacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima. Acabo de perder a algunas personas de mi rutina semanal que se negaron o no revelaron (si habían sido vacunadas o no) y fue lamentable", señaló en una nota con el sitio InStyle.

.

Asimismo, Aniston argumentó que esa información forma parte de la "obligación moral y profesional" entre quienes comparten un mismo espacio de trabajo. De hecho, indicó que cada uno tiene el derecho a tener su propia opinión pero que no está a favor de "muchas opiniones basadas sólo en el miedo o la propaganda".

La pandemia es un tema que sin duda es muy importante actualmente para la estrella de Hollywood. El aislamiento social sumado a su nuevo trabajo en la serie “The Morning Show” de AppleTV+ en donde interpreta a una presentadora de noticias, la llevaron a mantenerse al día con cada noticia sobre el Covid.

.

Sin embargo, confesó que durante a lo largo de la pandemia se sintió "fatigada por las noticias", por el "pánico" y esperaba continuamente que llegase el día en donde se levantara y escuchara que la pandemia terminó pero obtuvo todo lo contrario.

“Realmente tuve que dejar de tener la televisión encendida todo el tiempo.Todos pasamos por la fatiga de las noticias, la fatiga del pánico, durante la pandemia porque esperábamos que algún día nos despertaríamos y oiríamos algo esperanzador, y todo lo que obtuvimos fue más locura”, detalló Aniston.

Por último, la actriz es una de las personalidades que más a mostrado su postura sobre las vacunas anti covid. Es así como la propia Aniston publicó en mayo pasado en su cuenta personal de Instagram que recibió la segunda dosis de la vacuna.

“Completamente vacunada y se siente tan bien. Somos extremadamente afortunados y privilegiados de tener acceso a las vacunas COVID-19 en los Estados Unidos en este momento”, expresó.