El juez instructordecidió este jueves retirar la orden internacional de arresto que pesaba sobre el ex presidente regional de Cataluñay otros cinco representantes separatistas instalados en el extranjero, según el auto recibido por AFP.El juez del Tribunal Supremo tomó la decisión después de que un tribunal de Alemania, donde se encuentra Puigdemont, descartara la posibilidad de extraditarlo por el grave cargo de rebelión.En el auto, Llarena se ha negado expresamente a que el ex dirigente sea entregado por el solo delito de malversación, menos grave, que había retenido el tribunal alemán.Por su parte, el ex presidente regional catalán Puigdemont afirmó este jueves que el retiro de las órdenes internacionales de arresto muestra "la debilidad inmensa" de la causa judicial contra ellos.Con la decisión quedan levantadas las órdenes internacionales de arresto emitidas contra Puigdemont y otros cinco destacados independentistas, entre ellos cuatro ex miembros de su gobierno:, instalados en Bélgica, y, residente en Escocia. La quinta es, dirigente del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien se cree está en Suiza.Todos ellos figuran entre las 25 figuras del separatismo catalán procesadas por su participación en el infructuoso intento de secesión unilateral de Cataluña el pasado año.En el marco de esta causa, 13 están acusados de rebelión, y nueve actualmente en prisión preventiva, entre ellos el ex vicepresidente catalán, el ex responsable de Interiory la ex presidenta del Parlamento regionalDe los seis concernidos por la decisión del juez Llarena este jueves, cuatro están acusados de rebelión: Puigdemont, Comín, Ponsatí y Rovira. Lluís Puig y Meritxell Serret están acusados sólo de desobediencia y malversación.