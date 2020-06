El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el jueves una "vacuna del pueblo" contra el coronavirus al alcance de todos, durante una cumbre telemática que recaudó 8.800 millones de dólares para la vacunación general de 300 millones de niños.

"Una vacuna contra la Covid-19 debe ser vista como un bien público mundial, una vacuna del pueblo", afirmó el portugués, que pidió "solidaridad global para garantizar que cada persona, todo el mundo, tenga acceso" a ella cuando se logre desarrollar.

Su mensaje abrió un evento internacional organizado por el Reino Unido a favor de la Alianza Global para las Vacunas e Inmunizaciones (GAVI), una plataforma que reúne a organismos como la OMS y UNICEF, laboratorios farmacéuticos, empresas y asociaciones como la fundación de Bill y Melinda Gates.

.

El presidente estadounidense Donald Trump, que no participó en directo, mandó una breve intervención grabada. "Como lo ha demostrado el coronavirus, no tiene fronteras, no discrimina", afirmó. "Es malo, es asqueroso, pero podemos ocuparnos de él todos juntos", agregó.

Con la participación de más de 50 países y unos 35 jefes de Estado y de gobierno, esta cumbre buscaba recaudar 7.400 millones de dólares para que GAVI pueda continuar vacunando a 300 millones de niños en todo el mundo contra enfermedades como el sarampión, la poliomielitis o la fiebre tifoidea, campañas interrumpidas por la pandemia de covid-19. Y el objetivo se superó con creces.

"Juntos hemos reabastecido esta alianza (...) hemos asegurado unos fantásticos 8.800 millones de dólares para el vital trabajo de GAVI durante los próximos cinco años", anunció el anfitrión, Boris Johnson, agradeciendo la generosidad de todos al término del evento.

Los "piratas", los que más aportan

El Reino Unido es el mayor contribuyente a GAVI, con 1.650 millones de libras (1.850 millones de euros, 2.080 millones de dólares) prometidos para el periodo 2021-2025, seguido por la Fundación Gates con 1.600 millones de dólares. Estados Unidos prometió 1.160 millones de dólares, Noruega 1.000 millones de dólares, Francia 500 millones de euros, España 50 millones de euros y China 20 millones de dólares, entre otros.

Numerosos laboratorios farmacéuticos están dispuestos a poner a disposición su capacidad de producción para lograr que el mayor número de personas tenga acceso a la vacuna de la Covid-19 cuanto se encuentre, afirmó el multimillonario estadounidense Bill Gates, fundador de Microsoft.

"Cuando tengamos una vacuna, queremos desarrollar la inmunidad colectiva" y para ello hay que asegurarse de que se administra a "más del 80% de la población" mundial, explicó a la BBC, reconociendo que las teorías de la conspiración en torno a este proyecto, y a su persona, podrían socavar ese objetivo.