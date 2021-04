El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, analizó hoy el cuadro sanitario del país con el titular de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani; y el ministro de Salud, Daniel Salinas; en medio de una alarmante suba de casos que tiene al país con un 70 por ciento de camas de terapia intensiva ocupadas.



"Estamos en un momento de mucho estrés del sistema que es normal que ocurra. Hay que tratar de aumentar la capacidad de camas, algo que hacemos siempre con el personal necesario. La ocupación actual es del 70 por ciento", explicó Cipriani, quien valoró la campaña de vacunación en marcha, porque "cuando pasan los días posvacunación empiezan a bajar las complicaciones".



El especialista destacó que el Ejecutivo puso en marcha "más de 80% de las propuestas realizadas" por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), y explicó que hubo otras que no se llevaron adelante porque "no son aplicables", como "el estado policíaco o la militarización para evitar circulaciones".



Cipriani defendió de alguna manera que el gobierno no haya adoptado medidas más estrictas, porque " Uruguay tiene que seguir funcionando y la gente tiene que seguir comiendo, y si Uruguay toma medidas muy bruscas, hay gente que no va a llegar a comer".

Igualmente, la preocupación por la suba de casos, ahora extendida al interior y no únicamente a Montevideo, hizo que se refuercen las campañas públicas, al punto que el Departamento de Infectología de la Facultad de Medicina de Universidad de la república, a principal del país, lanzó un mensaje en sus redes con la idea central de "En este momento de la pandemia, tu hogar es tu burbuja".

El 70 por ciento de camas de terapia intensiva de Uruguay están ocupadas.





"Quedate en casa todo lo que puedas", insiste el corto mensaje, que detalla el concepto de "burbuja" y resalta la necesidad de mantener relación únicamente con un grupo pequeño de gente.



De fondo, en medios montevideanos circularon datos que son una muestra de un cuadro de situación severo: en Fray Bentos, por ejemplo, se contabilizan unos 100 niños contagiados, y hay casos de coronavirus en 128 residencias geriátricas, con un total de 775 ancianos afectados.



Se informó además de otras siete muertes en un hogar geriátrico de Durazno.

Los datos tomaron especial relevancia porque el domingo murieron 16 adultos mayores en una residencia de Fray Bentos, y hubo polémica por si fue correcta la decisión de no trasladarlos.



En el Senado, en tanto, la bancada oficialista aceptó una propuesta del Frente Amplio (FA) para crear una comisión a nivel parlamentario para analizar el manejo de la pandemia y la marcha de las cifras.



Desde el inicio de la pandemia, Uruguay mostró 119.958 contagiados (24.770 de ellas con la enfermedad en curso) y 1.146 fallecidos, según números oficiales.