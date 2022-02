La actriz de contenidos para adultos Lana Rhoades estafó a sus seguidores por 1,8 millones de dólares tras la venta de NFT (token no fungibles) en sus cuenta de Instagram, en la que ofrecía servicios profesionales y encuentros cara a cara, entre otras cosas.

La promoción se llamaba CrytpoSis y con ella logró aumentar 200 mil seguidores más entre Instagram y TikTok; una jugada muy productiva para la influencer del mundo erótico y cine de contenido para adultos.

En su cuenta oficial, la joven decía que quien compraba estos NFT se podían ganar varios premios. Además, su modus operandi era prometerles a las personas encuentros privados mediante chats y uno presencial, los cuales nunca se hacían realidad.

La actriz fue mamá hace poco tiempo.

Otras de las promesas que había hecho la actriz era la posibilidad de ganarse un viaje a Sudáfrica, donde él o la ganadora podría tener un encuentro a solas con ella.

De un día para el otro, la mujer desapareció de sus redes y no dejó ni un solo rastro de las promociones, ya que borró todas las publicaciones sobre el tema.

.

En sus redes había publicado: "La preventa oficial de mis NFT será el 20 de enero. Contará con toda la colección de Lana Rhoades". “Gracias a todos los que compraron”, escribió unos días más tarde, cuando consiguió recaudar casi 1,8 millones de dólares por esta promoción fraudulenta.

El token no fungible pasó de valer 1,5 millones de dólares a solo unos 15, luego de que inesperadamente la joven cerrara la promoción, sin dar ningún tipo de aviso o explicación razonable.

Sólo unos días más tarde, administradores de la página aseguraron que Lana había sido acosada varias veces por sus publicaciones y que ese fue el motivo de que haya borrado la promoción. Sin embargo, no se sabe qué pasará con el dinero que muchos seguidores invirtieron en estos token no fungibles.

¿Quién es Lana Rhoades?

Amara Maple, es el nombre real de Lana, quien tiene 24 años y que hace muy poco confesó en el podcast "3 Girls 1 Kitchen", que la pasó muy mal de chica en su casa de Illinois. Entre los peores momentos de su vida se encuentra el arresto por consumir heroína.

.

Como si fuera poco, la actriz relató la angustia que vivió al permanecer en la cárcel durante un año, acusada de formar parte de una banda que asaltaba casas. "Tenía novio y él amigos, gente turbia, más grande que yo. Entraban a las casas, hacían de todo y yo solo estaba con ellos. Nunca volví a consumir drogas después de salir, apenas bebo, nunca cometí un crimen después. Creo que no estaría donde estoy hoy si no hubiera ido a la cárcel. Me salvó”, admitió la joven en el podcast que cuenta su vida y sobre cómo comenzó su carrera en el mundo del cine erótico.