Terremotos en Venezuela: confirmaron la muerte de una popular actriz y su madre tras 9 días de búsqueda

Familiares de la actriz venezolana Yorgelis Delgado confirmaron la muerte de la artista y de su madre, quienes fueron víctimas de los dos fuertes terremotos que sacudieron principalmente al estado de La Guaira el 24 de junio.

La trágica noticia se conoció el viernes 3, después de nueve días de búsqueda entre los restos del edificio Coral Beach, donde vivía la actriz de 43 años y que colapsó tras los terremotos. Delgado, que tenía una hija de 14, alcanzó gran popularidad por su trabajo en el programa infantil El club de los tigritos.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, sus familiares agradecieron el acompañamiento recibido durante los días posteriores al desastre. En ese mismo mensaje también confirmaron el fallecimiento de la madre de la actriz, Gladys Escalona.

El comunicado con el que la familia confirmó la muerte de Yorgelis Delgado

"Su familia, amigos y seres queridos agradecemos profundamente el cariño, las oraciones, los mensajes y el apoyo recibido durante estos días de búsqueda, angustia y esperanza", expresaron. Además, pidieron respeto y privacidad para atravesar el difícil momento.

"En medio de este dolor, pedimos que la solidaridad no se detenga. Todavía hay familias esperando respuestas, personas desaparecidas, sobrevivientes que necesitan ayuda y comunidades enteras que siguen enfrentando las consecuencias de este terremoto", indicaron.

En el cierre del comunicado, sus seres queridos dedicaron unas palabras de despedida para la actriz y su madre. "Nos toca despedirlas con el corazón roto, pero también con amor, gratitud y respeto por sus vidas, sus historias y por la huella que dejaron en quienes las conocieron", manifestaron.

El comunicado de la familia de Yorgelis Delgado en el que confirma el fallecimiento de la actriz y de su madre.

Yorgelis Delgado desarrolló su carrera en la televisión venezolana desde la década del 90, donde participó en programas infantiles y juveniles que la acercaron rápidamente al público. Entre sus trabajos más recordados se encuentran espacios como El club de los tigritos, Entre tú y yo y De Sol a Sol, que marcaron su presencia en la pantalla chica.

Aunque con el paso de los años logró consolidar una trayectoria dentro del mundo del entretenimiento, en 2009, decidió alejarse de la actuación y se retiró del medio antes de cumplir los 30 años.

Yorgelis Delgado tenía 43 años y una hija de 14 (Imagen: Instagram).

Continúa la búsqueda de desaparecidos tras los terremotos en Venezuela





A diez días de los terremotos que golpearon Venezuela, la búsqueda de personas desaparecidas continúa en las zonas más afectadas. Mientras los rescatistas siguen trabajando entre los escombros, muchas familias mantienen la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos.

La situación es especialmente crítica en La Guaira, la región que sufrió los mayores daños. Ahí, padres y familiares permanecen cerca de los edificios derrumbados con la ilusión de recibir noticias de quienes todavía no fueron localizados.

Hasta el momento, el Gobierno no difundió una cifra oficial de personas desaparecidas. Sin embargo, plataformas ciudadanas y estimaciones de organismos internacionales calculan que más de 30.000 personas siguen sin ser ubicadas.