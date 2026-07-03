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Viernes, 3 de julio de 2026

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Terremotos en Venezuela: rescataron a más de 6.400 personas y siguen las búsquedas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, remarcó que no se cerró la fase de búsqueda y rescate de personas que estén "bajo los escombros".

Gabriel Arias
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El Gobierno de Venezuela precisó que hasta el momento hubo 6.462 rescates con vida tras los dos terremotos que se produjeron la semana pasada.

Así lo confirmó la presidenta interina Delcy Rodríguez durante una rueda de prensa en Caracas en la que además recalcó: "No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate, donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar".

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En tanto, la mandataria brindó detalles sobre la cantidad de edificios que colapsaron desde que ocurrió el hecho el pasado 24 de junio:

  • 180 edificios en La Guaira (litoral central).
  • 5 en Caracas.
  • 3 en Chacao (zona metropolitana de Caracas).
  • 1 en Tucacas (noroeste).


Asimismo, indicó que 19.000 funcionarios, civiles y militares trabajan atendiendo la emergencia con la cooperación de los sectores público y privado, y contando con la solidaridad internacional.

Coordinación internacional

Por otra parte, una delegación técnica de Israel inició los protocolos de coordinación con las autoridades venezolanas para desplegar una misión especializada en evaluación estructural de ingeniería, diseñada para inspeccionar las áreas urbanas que sufrieron daños severos

Hasta la fecha, alrededor de 12.400 personas resultaron heridas a causa de los terremotos, mientras que la cantidad de muertos ascendió a 2.595.

En tanto, la mandataria brindó detalles sobre la cantidad de edificios que colapsaron desde que ocurrió el hecho el pasado 24 de junio:googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});180 edificios en La Guaira (litoral central).5 en Caracas.3 en Chacao (zona metropolitana de Caracas).1 en Tucacas (noroeste).Asimismo, indicó que 19.000 funcionarios, civiles y militares trabajan atendiendo la emergencia con la cooperación de los sectores público y privado, y contando con la solidaridad internacional.Coordinación internacionalPor otra parte, una delegación técnica&nbsp;de Israel inició los protocolos de coordinación con las autoridades venezolanas para desplegar una misión especializada en evaluación estructural de ingeniería, diseñada para inspeccionar las áreas urbanas que sufrieron daños severosHasta la fecha, alrededor de 12.400 personas resultaron heridas a causa de los terremotos, mientras que la cantidad de&nbsp;muertos ascendió a 2.595.Casi 200 edificios se derrumbaron en Venezuela durante los terremotos (NA).
Casi 200 edificios se derrumbaron en Venezuela durante los terremotos (NA).

Rodríguez precisó que el sector de la medicina privada también trabaja arduamente en atención a las víctimas, junto a hospitales de campaña internacionales.

Por otro lado, el Ministerio de Transporte de Venezuela confirmó la entrada en funcionamiento del Metro de la ciudad de Los Teques, el último en entrar en actividad luego de los sismos que golpearon la región central del país durante la semana anterior.

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