La estremecedora advertencia de la OMS por los terremotos en Venezuela: "De forma considerable"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este jueves que es probable que, a medida que las labores de búsqueda y rescate de víctimas de los terremotos en Venezuela den paso a las tareas de recuperación, el número total de fallecidos aumente de forma considerable.

El terremoto de la semana pasada dejaría más de 2.300 muertos y cerca de 16.000 personas sin hogar, según indicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Equipos médicos en el terreno

La OMS coordina actualmente el trabajo de los equipos médicos internacionales de emergencia que se encuentran en el terreno, atendiendo a los heridos y apoyando al sistema nacional de salud para que pueda seguir brindando otros tipos de atención sanitaria esencial.

Personas circulan en motocicletas frente a un edificio dañado.

La agencia sanitaria reconoció que el impacto del desastre natural en los servicios de salud y el personal sanitario se amplió debido a años de falta de inversión y crisis financiera, lo que entre otras cosas provocó que decenas de miles de trabajadores de la salud abandonaran Venezuela para trabajar en otros países.

Según estimaciones citadas por un experto de la OMS, incluso antes de los terremotos ya había graves carencias de suministros, y en muchos hospitales faltaba hasta el 37% de los medicamentos esenciales.

Ayuda internacional en camino

Tedros indicó que la OMS desembolsó 1,5 millones de dólares de su Fondo para Contingencias de Emergencia y envió más de seis toneladas de suministros, a las que se sumarán otras 28 toneladas en los próximos días.

El Gobierno venezolano presentó una solicitud formal para activar el mecanismo internacional de despliegue de equipos médicos de emergencia, aunque ya antes de este pedido se habían enviado algunos, lo que permitió que siete de ellos estén actualmente operativos en las zonas afectadas.