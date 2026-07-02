Milagro en Venezuela: rescataron con vida a Hernán Gil, que estuvo más de una semana bajo los escombros

Después de más de una semana atrapado bajo los escombros de un edificio derrumbado por los terremotos de Venezuela, Hernán Gil, de 48 años, fue rescatado con vida este jueves en medio del amplio operativo desplegado tras los fuertes temblores que golpearon el norte del país caribeño.

La información fue brindada por la Cruz Roja Costarricense, tras 114 horas de trabajo continuo en el que participaron equipos de varias naciones.

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"Personal de rescate ha logrado liberar a Hernán Gil en Venezuela", informó la entidad. Lo hizo con un video publicado en su cuenta de la red social X, que permite ver un equipo de radio a través del cual se escucha ese mensaje.

Además, detalló que el hombre de 48 años fue trasladado a un establecimiento sanitario.

De esta manera, todos los cruzrojistas del país fueron informados sobre esta grandiosa noticia, compartiendo juntos este importante acontecimiento que llena de orgullo a Costa Rica. pic.twitter.com/l7GWCcgsZJ — Benemérita Cruz Roja Costarricense (@CruzRojaCRC) July 2, 2026

En una región donde las estructuras colapsadas definen el paisaje, el caso de Gil se mantuvo durante días como uno de los últimos grandes intentos de rescate con vida.

Detalles del caso

El hombre de 48 años trabajaba como vigilador cuando los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron el derrumbe del edificio donde se encontraba.

Gil quedó atrapado en la garita de seguridad, bajo toneladas de concreto, en un espacio al que los rescatistas sólo pudieron acceder tras una excavación lenta, cuidadosa y controlada.

Equipos internacionales de búsqueda trabajaron con extrema delicadeza para evitar que cualquier movimiento provocara un nuevo colapso.

El objetivo no era sólo llegar al hombre de 48 años, sino mantener estable la estructura mientras se abría paso entre los escombros.