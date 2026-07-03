Ascendieron a 2.595 los muertos por los terremotos en Venezuela: hay casi 50.000 desaparecidos

A más de una semana de los dos devastadores terremotos en Venezuela, la cifra de muertos se elevó a 2.595, en tanto que son 12.400 los heridos, según indicó la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Asimismo, indicó que las víctimas serán identificadas antes de su entrega a los familiares y afirmó que el Gobierno no realizará entierros en fosas comunes, mientras continúan las tareas de rescate en el estado La Guaira.

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En una conferencia de prensa que brindó, Rodríguez recalcó: "Yo de entrada dije: nadie va a fosa común". Además, explicó el proceso de identificación de los fallecidos: "Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)" . Agregó que la identificación también podrá realizarse mediante fotografías y precisó: "En los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense".

El Gobierno venezolano no informó una cifra oficial de personas desaparecidas, mientras que Naciones Unidas estimó que el número de desaparecidos podría alcanzar las 50.000 personas.

Destrucción en Venezuela

Por otra parte, Rodríguez defendió la respuesta oficial ante la emergencia y respondió a las críticas sobre la gestión de la catástrofe. "Se pueden contar las horas" entre el momento de los terremotos y la orden de desplegar efectivos militares y policiales, afirmó y detalló que "en las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios y a las 48 horas había 11.000 funcionarios y en este momento ya hay 19.000".

Los dos terremotos provocaron una destrucción generalizada en el estado La Guaira y también afectaron a la vecina Caracas. Según el Gobierno, cerca de 200 edificios colapsaron por completo. Por su parte, estimaciones de la NASA indicaron que 58.000 edificaciones podrían haber resultado afectadas por los sismos.

Siguen las tareas de rescate en Venezuela (X).

Los trabajos de rescate continúan en La Guaira, entre edificios colapsados, escombros y zonas de acceso limitado, días después del doble terremoto. Equipos especializados mantienen la búsqueda de personas que podrían permanecer bajo las estructuras derrumbadas.

Según el despliegue coordinado por organismos internacionales, unos 3.000 rescatistas trabajan en distintas áreas afectadas del estado. Hasta ahora, las operaciones permitieron rescatar con vida a 13 personas desde el inicio de las tareas, mientras siguen las intervenciones en estructuras consideradas de alto riesgo por su inestabilidad.

Además, la distribución de ayuda continúa de forma intermitente por lo que habitantes de distintas zonas se concentran en plazas y espacios abiertos para recibir alimentos, agua y artículos básicos, que luego son trasladados hacia comunidades de difícil acceso.

Refugios temporales

En distintas zonas del estado, familias permanecen en campamentos improvisados o a la intemperie, mientras otras cocinan frente a las estructuras dañadas de sus viviendas. La ropa y artículos donados se acumulan en espacios abiertos, donde voluntarios la distribuyen.

Las agencias de Naciones Unidas habilitaron tres refugios temporales en La Guaira para albergar a personas desplazadas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, esas instalaciones permanecerán activas inicialmente durante un mes, aunque su continuidad dependerá de la evolución de la situación en el terreno.

Finalmente, el número de personas que perdieron su vivienda se estima en 12.841, de acuerdo con cifras oficiales. Sin embargo, organismos de Naciones Unidas elevan la estimación a cerca de 16.000 personas desplazadas, parte de las cuales permanece en espacios públicos o refugios improvisados.