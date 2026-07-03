Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 3 de julio de 2026

Firme junto al pueblo
MILAGRO

¡VIDEO! Rescataron a un hombre tras ocho días bajo los escombros de los terremotos en Venezuela

Hernán Gil, de 44 años, fue localizado en una garita de seguridad. El complejo operativo internacional demandó 114 horas de trabajo continuo para su extracción.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El vigilante Hernán Gil fue rescatado con vida este jueves tras permanecer más de siete días atrapado bajo las estructuras colapsadas de un edificio en el norte de Venezuela

El siniestro fue provocado por un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectó a la región. 

El operativo de extracción, calificado como uno de los más complejos de la emergencia, requirió el despliegue de brigadas internacionales que trabajaron de forma ininterrumpida.

Un rescate milimétrico en la zona de desastre

El sobreviviente, de 44 años de edad, cumplía funciones laborales al momento de los sismos cuando la estructura se desplomó, dejándolo confinado en un espacio reducido dentro de su garita de seguridad.

Equipos especialistas en búsqueda y rescate urbano (USAR) debieron ejecutar excavaciones lentas y precisas para evitar nuevos desmoronamientos sobre el afectado.

La Cruz Roja Costarricense confirmó el éxito de la operación a través de sus canales oficiales, detallando que el paciente fue derivado de inmediato a un centro de salud en una unidad de la Cruz Roja venezolana

Uno de los hitos de la jornada ocurrió cuando los Bomberos de Chile registraron el primer contacto visual y de supervivencia mediante cámaras técnicas insertadas en el concreto.

Despliegue internacional ante la crisis humanitaria

La movilización para salvar a Hernán Gil formó parte de un esfuerzo de asistencia que incluyó a más de 3.000 rescatistas procedentes de 29 países. 

El caso reavivó las expectativas de los brigadistas en una etapa crítica del despliegue, donde las probabilidades de hallar personas con vida disminuían drásticamente con el paso de las horas.

El último balance emitido por las autoridades locales señala que la catástrofe dejó un saldo superior a los 2.000 muertos, miles de heridos y decenas de miles de damnificados. 

Los organismos internacionales ya advierten sobre una profunda crisis humanitaria en el territorio, agravada por cientos de réplicas que continúan complicando las tareas de remoción de materiales.

Esta nota habla de:
1
Gonzalo Bonadeo se separó de su esposa tras más de 20 años de relación y se filtraron los motivos: "Hace un año..."
FARÁNDULA

Gonzalo Bonadeo se separó de su esposa tras más de 20 años de relación y se filtraron los motivos: "Hace un año..."

2
La China Suárez reconoció una crisis con Mauro Icardi y reveló cómo está su relación: "Una separación..."
FARÁNDULA

La China Suárez reconoció una crisis con Mauro Icardi y reveló cómo está su relación: "Una separación..."

3
Horóscopo: los signos que recibirán una buena noticia y cambiarán su destino este julio
HORÓSCOPO

Horóscopo: los signos que recibirán una buena noticia y cambiarán su destino este julio

4
Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."
FARÁNDULA

Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."

5
Mariela Prieto explotó contra el Turco García en "Gran Hermano" y lanzó una feroz amenaza: "Que ni se te vaya a ocurrir..."
FARÁNDULA

Mariela Prieto explotó contra el Turco García en "Gran Hermano" y lanzó una feroz amenaza: "Que ni se te vaya a ocurrir..."

Últimas noticias de Terremotos en Venezuela