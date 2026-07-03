¡VIDEO! Rescataron a un hombre tras ocho días bajo los escombros de los terremotos en Venezuela

El vigilante Hernán Gil fue rescatado con vida este jueves tras permanecer más de siete días atrapado bajo las estructuras colapsadas de un edificio en el norte de Venezuela.

El siniestro fue provocado por un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectó a la región.

El operativo de extracción, calificado como uno de los más complejos de la emergencia, requirió el despliegue de brigadas internacionales que trabajaron de forma ininterrumpida.

Un rescate milimétrico en la zona de desastre

El sobreviviente, de 44 años de edad, cumplía funciones laborales al momento de los sismos cuando la estructura se desplomó, dejándolo confinado en un espacio reducido dentro de su garita de seguridad.

Equipos especialistas en búsqueda y rescate urbano (USAR) debieron ejecutar excavaciones lentas y precisas para evitar nuevos desmoronamientos sobre el afectado.

La Cruz Roja Costarricense confirmó el éxito de la operación a través de sus canales oficiales, detallando que el paciente fue derivado de inmediato a un centro de salud en una unidad de la Cruz Roja venezolana.

Uno de los hitos de la jornada ocurrió cuando los Bomberos de Chile registraron el primer contacto visual y de supervivencia mediante cámaras técnicas insertadas en el concreto.

Despliegue internacional ante la crisis humanitaria

La movilización para salvar a Hernán Gil formó parte de un esfuerzo de asistencia que incluyó a más de 3.000 rescatistas procedentes de 29 países.

El caso reavivó las expectativas de los brigadistas en una etapa crítica del despliegue, donde las probabilidades de hallar personas con vida disminuían drásticamente con el paso de las horas.

El último balance emitido por las autoridades locales señala que la catástrofe dejó un saldo superior a los 2.000 muertos, miles de heridos y decenas de miles de damnificados.

Los organismos internacionales ya advierten sobre una profunda crisis humanitaria en el territorio, agravada por cientos de réplicas que continúan complicando las tareas de remoción de materiales.