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Viernes, 3 de julio de 2026

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DRAMÁTICO

Ascienden a 2.645 la cifra de muertos en Venezuela por los terremotos

La administración de Delcy Rodríguez actualizó el balance oficial de la catástrofe. Reportan más de 12.000 heridos y miles de personas rescatadas de los escombros.

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El Gobierno de Venezuela elevó oficialmente este viernes a 2.645 la cifra de personas fallecidas a causa del doble terremoto que sacudió al país el pasado miércoles 24 de junio

La actualización de los datos fue suministrada por la administración de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, reflejando el trágico avance de los peritajes en las zonas más afectadas por los movimientos telúricos.

Balance actualizado de víctimas y operativos de asistencia

El nuevo informe gubernamental detalla que un total de 12.666 personas resultaron heridas debido al colapso de las estructuras

Como contraparte positiva frente a la destrucción generalizada, el reporte oficial destaca que unas 6.462 personas lograron ser rescatadas con vida de entre los escombros gracias al despliegue de las brigadas de emergencia.

El monitoreo permanente en el área del desastre natural superó el balance anterior divulgado el jueves por la noche, el cual indicaba un registro de 2.595 muertos y cerca de 12.400 heridos

El incremento en los números se da en consonancia con el avance de la remoción de materiales pesados en los distritos urbanos del norte del país.

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