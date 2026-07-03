El Cristo Redentor se iluminó con la bandera de Venezuela por las víctimas de los terremotos

El icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro, el monumento más emblemático de Brasil, se iluminó la noche del jueves con los colores de la bandera de Venezuela para homenajear a las víctimas fatales de los potentes terremotos que sacudieron al país vecino el pasado miércoles 24 de junio.



La intervención lumínica en la escultura de 38 metros de altura, ubicada en el cerro del Corcovado, mostró la insignia venezolana y formó parte de una acción oficial de asistencia humanitaria.

Campaña de recaudación y mensaje de auxilio global

La proyección visual sobre la estructura sumó la frase explícita: "SOS Venezuela. Solidaridad sin fronteras. Done ahora".

Esta iniciativa simbólica se diseñó para respaldar la campaña de recaudación de fondos que lidera la iglesia católica brasileña en beneficio de los miles de damnificados por el desastre natural.

La acción solidaria fue coordinada de manera conjunta por la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil y la Fundación Cáritas. Ambas instituciones emitieron un comunicado oficial detallando el destino que tendrán los recursos económicos obtenidos gracias al aporte de los donantes.

Insumos de emergencia y reconstrucción comunitaria

Los fondos recolectados se utilizarán de forma inmediata para la adquisición y distribución de insumos de primera necesidad en las zonas afectadas del norte de Venezuela. Entre las prioridades establecidas por los organismos eclesiásticos se encuentran el suministro de agua potable, alimentos no perecederos y medicamentos esenciales.

Asimismo, las entidades católicas informaron que una parte del dinero se reservará para financiar proyectos comunitarios a mediano plazo. El objetivo de estos programas será reconstruir la infraestructura básica, devolver la dignidad y sostener la esperanza de los sobrevivientes de la tragedia.