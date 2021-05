La editorial Z2Comics anunció el lanzamiento de una novela con la vida de Freddie Mercury, el mítico cantante y líder de la banda Queen. El proyecto saldrá a las librerías acompañado de un disco de vinilo con los mayores éxitos del emblemático grupo.

La empresa llegó a un acuerdo con Universal Music Group y Mercury Songs Ltd para crear " Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs", que describió como "la primera novela gráfica que rinde homenaje a una de las figuras más importantes que el mundo de la música haya conocido".

Ya se filtró la tapa del libro que saldrá en noviembre (gentileza Excelsior).

El libro, que se lanzará en noviembre, repasará en formato de comic la vida de Mercury arriba y abajo del escenario, desde su nacimiento en Zanzíbar, incluyendo la formación de la banda, su crecimiento y su consolidación, hasta la muerte del cantante, ocurrido en 1991 por una complicación a causa del Sida.

"La historia se cuenta con sus propias palabras y cada capítulo da un vistazo a las muchas facetas de su vida", dijo Z2 Comics en un comunicado. La editorial ya llevó a cabo proyectos similares sobre bandas de rock tales como Kiss y Metallica, entre otras.

En los últimos tiempos la vida y obra de Mercury fue revalorizada después del estreno de Bohemian Rapsody, la película que recrea su historia y la del grupo haciendo foco en el mítico concierto Live Aid de 1986.