El jefe de Estado Mayor de la Defensa de Bolivia, el general Williams Kaliman, afirmó este miércoles que los militares no impusieron a "ningún presidente" y, por tanto, rechazó calificar de golpe de estado la situación que llevó a la renuncia del ex presidente Evo Morales.

"No fue un golpe de Estado militar", aseguró Kaliman en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio.



Según el general, la cúpula militar se limitó a cumplir lo que dicta la Constitución y, por ello, sugirió dimitir a Morales tras analizar la situación que vivía el país.



Destacó, asimismo, que los uniformados se limitaron a acuartelarse y ninguno salió a la calle.



"Hemos cuidado lo más sagrado que tenemos todos, que es la vida", destacó.

La dimisión de Morales, que el ex mandatario atribuye a un golpe cívico-político-policial, dejó un vacío de poder en Bolivia, ya que las personas que debían sucederle, el vicepresidente y los presidentes del Senado y de Diputados, según el orden establecido por la carta magna, también renunciaron.



Ante esta situación, la entonces vicepresidenta segunda del Senado, la opositora Jeanine Áñez, asumió ayer primero el cargo de titular del Senado y acto seguido se autoproclamó presidenta del país, pese a no contar con el quórum legislativo necesario.



Cuestionado por haber apoyado la autoproclamación y colocarle la banda presidencial a la mandataria interina, Kaliman explicó que se limitó a cumplir con el protocolo.



"Los militares no la hemos posesionado. Nosotros solo cumplimos nuestro deber. Lo que hace el militar es cumplir sus protocolos, nosotros no hemos impuesto ningún presidente", dijo el general, citado por la agencia de noticias Europa Press.

Tras la investidura, Áñez recibió en el Palacio de Gobierno a la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Bolivia.



Los altos mandos castrenses se "cuadraron" ante la nueva presidenta, a la que reconocieron como capitana general de las Fuerzas Armadas, y pusieron sus cargos a su disposición, reportó el diario Página Siete.



Al término del encuentro, los jefes de Estado Mayor publicaron una declaración en la que muestran su apoyo a Áñez.



"Dadas las circunstancias, queremos hacerle conocer que siguiendo las leyes, normas y reglamentos militares ponemos a disposición nuestros cargos", señala el comunicado.



El comandante general de la Policía de Bolivia, Yuri Calderón, también acudió acompañado por los miembros de su Estado Mayor para reunirse con la mandataria.



Tras el encuentro, Calderón contó a la cadena de televisión estadounidense CNN que la reunión había servido para abordar "temas de coordinación".



Tras las reuniones con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía, Áñez expresó su agradecimiento a Kaliman y Calderón por haber coordinado su trabajo para frenar los saqueos y ataques de los últimos días.



"A primera hora vamos a tomar una determinación sobre las Fuerzas Armadas. Seguro también definiremos un ministro de Gobierno, de Economía y todo el gabinete, por supuesto", adelantó Áñez a la CNN.



El comandante de la Policía contó que en la reunión con Áñez le pidió que dé prioridad a los temas operativos y a la reconstrucción de las infraestructuras dañadas en los últimos días.